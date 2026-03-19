En una resolución judicial exprés bajo el sistema de juicio abreviado, la UFI Delitos Contra la Propiedad logró la condena de tres hombres que montaron una sofisticada puesta en escena para desvalijar el tendido de cables en el departamento Chimbas. Se trata de Mauro Gastón Brito, Francisco Neri Moi y Néstor Javier Guzmán, quienes fueron sentenciados este jueves 19 de marzo.

El modus operandi

En diálogo con DIARIO HUARPE, el fiscal Cristian Gerarduzzi brindó detalles de la investigación que se inició en septiembre del año pasado. Los sujetos operaban en las inmediaciones de la Comisaría 26 con una camioneta Toyota Hilux equipada con andamios y escaleras, simulando ser técnicos contratados para reemplazar el cableado viejo por fibra óptica.

"Auspiciaban un poco de pantalla. Decían que trabajaban para una empresa colocando fibra óptica, que no tiene cobre, pero lo que en realidad hacían era sustraer el cable multifilamento que sí tiene el metal en su interior", explicó Gerarduzzi. En el operativo original, la Policía logró secuestrar dos toneladas de cable pertenecientes a Telefónica Argentina y Movistar.

La caída de la coartada

La clave del caso fue la identificación del representante legal de las firmas damnificadas, quien realizó un reconocimiento positivo del material y confirmó un dato determinante: no existía ninguna empresa autorizada ni destinada a realizar servicios de reemplazo de cables en esa zona al momento del hecho.

Condena firme

Pese a que los acusados no contaban con antecedentes previos, la Fiscalía mantuvo una postura firme debido a la naturaleza del delito. "Entendemos que, si bien el damnificado era una empresa, la finalidad del servicio afectado era un servicio público utilizado por la gente, ni más ni menos que la comunicación", enfatizó el fiscal.

Finalmente, este jueves los tres imputados reconocieron su culpabilidad y fueron condenados a una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional. De esta manera, aunque no irán tras las rejas de inmediato, los tres sujetos ya cuentan con una condena en su legajo judicial por el grave perjuicio causado a la conectividad de los vecinos chimberos.