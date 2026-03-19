Cómo hacer pan relleno con queso y cebolla para tus comidas

El pan relleno al horno se ha consolidado como una de las recetas favoritas para compartir en picadas o resolver una comida rápida, destacándose por ser crocante por fuera y suave por dentro.

Esta propuesta, que sorprende por su textura y sabor, requiere de elementos simples como una cebolla grande, 200 gramos de queso mozzarella o mantecoso, dos cucharadas de queso crema y una de manteca o aceite de oliva, además de sal y pimienta a gusto. La combinación de queso derretido y cebolla dorada crea un relleno irresistible que transforma un pan común en un plato especial.

Para iniciar la elaboración, se debe precalentar el horno a temperatura media y realizar cortes en un pan grande sin llegar a la base, dándole forma de acordeón. El relleno se logra rehogando la cebolla en una sartén con la manteca o el aceite hasta que esté dorada y suave, para luego mezclarla con el queso crema y los condimentos. Una vez lista la mezcla, se introducen trozos de mozzarella y una parte de la preparación de cebolla entre cada rodaja. La cocción final demanda entre 15 y 20 minutos de horno, tiempo suficiente para que el queso se derrita totalmente y el exterior alcance su punto crocante.

Esta receta ha ganado gran popularidad por ser un plato rápido, económico y muy rendidor que siempre desaparece velozmente de la mesa. Su versatilidad permite adaptaciones según el gusto de quien cocina, pudiendo sumar ingredientes adicionales como tomate, hierbas, jamón o panceta. Es una alternativa ideal para servir como entrada en una cena familiar o como centro de una picada con amigos.