La Cámara anuló parte de la causa contra Naturgy y ordenó rehacer el proceso

La Cámara de Apelaciones de Paz Letrada de San Juan resolvió rechazar el recurso de nulidad presentado por Naturgy San Juan S.A., pero al mismo tiempo anuló actuaciones clave del expediente por irregularidades procesales y ordenó reencauzar la causa vinculada al predio que la empresa posee en Chimbas.

El fallo deja un escenario claro: la causa no se cierra ni hay un pronunciamiento favorable para la empresa, pero el proceso deberá rehacerse desde una etapa inicial en aspectos centrales, bajo nuevas condiciones y con mayores exigencias judiciales.

El expediente se enmarca en un conflicto sostenido por un terreno de aproximadamente siete hectáreas en Chimbas, sobre el que pesan denuncias por acumulación de residuos, posibles impactos ambientales y falta de habilitaciones.

En los últimos meses, la situación escaló con cuestionamientos judiciales y vencimientos de plazos otorgados a la empresa para sanear y regularizar el lugar, lo que intensificó la intervención de la Justicia.

En ese contexto, Naturgy había intentado dejar sin efecto una medida de mejor resolver dictada por la propia Cámara el 5 de marzo de 2026, buscando que se declarara inválida y se emitiera un nuevo pronunciamiento.

Rechazo al recurso de nulidad

El tribunal fue contundente al descartar ese planteo. Sostuvo que el recurso de nulidad no es la vía adecuada para cuestionar resoluciones de la propia Cámara, ya que ese mecanismo está previsto para decisiones de primera instancia.

Además, ratificó la validez de la medida de mejor resolver, al considerar que se trató de una herramienta legítima para reunir información actualizada en un expediente donde se investigan posibles infracciones de carácter ambiental y administrativo.

Irregularidades

Más allá de ese rechazo, la Cámara puso el foco en el trámite realizado en primera instancia y marcó deficiencias estructurales.

Entre los puntos más relevantes, advirtió la falta de una imputación clara y concreta, sin descripción precisa de las conductas atribuidas ni encuadre adecuado dentro de las normas aplicables. También señaló que no se identificaron responsables individuales dentro de la empresa, pese a que la normativa exige determinar qué personas actuaron en su nombre o beneficio.

A esto se sumaron omisiones en relación a posibles infracciones vinculadas a habilitaciones, normativa municipal y aspectos sanitarios y ambientales que surgían del propio expediente.

La ausencia de una etapa clave

Uno de los aspectos más críticos señalados por el tribunal fue la inexistencia de la audiencia de juicio oral y público, considerada el acto central del proceso contravencional.

La falta de esta instancia implica una vulneración directa del debido proceso y del derecho de defensa, lo que terminó de consolidar la decisión de anular parte de lo actuado.

La Cámara resolvió dejar sin efecto los decretos iniciales y todas aquellas actuaciones incompatibles con estas observaciones.

Cómo sigue el expediente

A partir de ahora, el proceso deberá ser retomado por un magistrado, quien tendrá la obligación de corregir los errores señalados.

Esto implica formular imputaciones precisas, individualizar responsables —tanto la empresa como posibles personas físicas— y convocar a la audiencia de juicio correspondiente.

Además, el fallo dispone la adopción de medidas preventivas para evitar la continuidad de posibles infracciones en el predio y deja abierta la posibilidad de remitir actuaciones a la justicia penal si se detecta un eventual daño ambiental.

Un proceso que vuelve a empezar

Con esta resolución, la causa continúa abierta, pero con un giro relevante: deberá reconstruirse sobre bases formales correctas.

El mensaje de la Cámara es claro. No convalidó el planteo de la empresa, pero tampoco avaló cómo se llevó adelante el proceso. Ahora, la investigación seguirá, con la exigencia de definir responsabilidades y avanzar con reglas claras.