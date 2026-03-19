La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de San Juan emitió un alerta ante la detección de nuevas maniobras fraudulentas a través de redes sociales, vinculadas a supuestas modificaciones en tarjetas de la entidad Naranja X.

Las flasas publicaciones se ven así. (Gentileza Ministerio Público Fiscal de San Juan)

Según informaron las autoridades, los estafadores se comunican con usuarios simulando ser representantes de la empresa y solicitan datos personales o bancarios, además de pedir la descarga de archivos o aplicaciones. El objetivo es tomar el control de las cuentas, extraer dinero o incluso gestionar préstamos a nombre de la víctima.

Desde el organismo advirtieron que este tipo de engaños forma parte de un esquema de fraude digital en crecimiento, que aprovecha la confianza de los usuarios y la inmediatez de las redes sociales y servicios de mensajería.

Ante esta situación, se recomienda no brindar información personal ni datos bancarios bajo ningún concepto, así como evitar descargar archivos o instalar programas provenientes de enlaces desconocidos o no verificados. También se insiste en comprobar siempre que los contactos correspondan a canales oficiales de la entidad.

En caso de detectar una situación sospechosa o haber sido víctima de una estafa, se solicita realizar la denuncia de inmediato al 911, en la comisaría más cercana o directamente en la sede de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, ubicada en el primer piso del Poder Judicial de San Juan.

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones y a los medios de comunicación dar amplia difusión a este tipo de advertencias, con el objetivo de prevenir nuevos casos y reducir el impacto de estas maniobras delictivas.