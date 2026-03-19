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Advierten por estafas digitales con Naranja X en San Juan
POR REDACCIÓN
La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de San Juan emitió un alerta ante la detección de nuevas maniobras fraudulentas a través de redes sociales, vinculadas a supuestas modificaciones en tarjetas de la entidad Naranja X.
Según informaron las autoridades, los estafadores se comunican con usuarios simulando ser representantes de la empresa y solicitan datos personales o bancarios, además de pedir la descarga de archivos o aplicaciones. El objetivo es tomar el control de las cuentas, extraer dinero o incluso gestionar préstamos a nombre de la víctima.
Desde el organismo advirtieron que este tipo de engaños forma parte de un esquema de fraude digital en crecimiento, que aprovecha la confianza de los usuarios y la inmediatez de las redes sociales y servicios de mensajería.
Ante esta situación, se recomienda no brindar información personal ni datos bancarios bajo ningún concepto, así como evitar descargar archivos o instalar programas provenientes de enlaces desconocidos o no verificados. También se insiste en comprobar siempre que los contactos correspondan a canales oficiales de la entidad.
En caso de detectar una situación sospechosa o haber sido víctima de una estafa, se solicita realizar la denuncia de inmediato al 911, en la comisaría más cercana o directamente en la sede de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, ubicada en el primer piso del Poder Judicial de San Juan.
Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones y a los medios de comunicación dar amplia difusión a este tipo de advertencias, con el objetivo de prevenir nuevos casos y reducir el impacto de estas maniobras delictivas.