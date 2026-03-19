Investigan robo de más de $270 millones en distribuidora de Santa Lucía

Un robo de gran magnitud sacudió en las últimas horas al departamento de Santa Lucía, donde una distribuidora fue blanco de delincuentes que sustrajeron más de 270 millones de pesos entre efectivo en moneda nacional y extranjera. El hecho ocurrió durante la madrugada y es investigado por personal policial y judicial, que ya trabaja sobre registros fílmicos y distintas hipótesis para esclarecer lo sucedido.

El ayudante fiscal Ignacio Domínguez confirmó a DIARIO HUARPE que las actuaciones se encuentran en una etapa inicial y que se avanza en la recolección de pruebas clave. “Se trata de las primeras horas de investigación, en las que se están llevando adelante diversas medidas para establecer las circunstancias del hecho”, señaló.

En ese sentido, el funcionario indicó que ya existen indicios sobre los posibles autores. “A partir de los registros disponibles se ha logrado identificar a quienes podrían haber participado en el ilícito, lo que permite orientar las tareas investigativas”, explicó.

Cómo fue el robo

Según fuentes del caso, el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en una distribuidora ubicada en calle Balaguer al 500 sur. Los delincuentes habrían ingresado por un portón lateral que se encontraba sin llave, lo que facilitó el acceso al interior del predio sin necesidad de ejercer violencia.

Una vez dentro, los autores se dirigieron a una oficina destinada al cobro de mercadería, donde se encontraba el dinero. “No se han constatado daños significativos en accesos principales, lo que refuerza la hipótesis de un ingreso sin forzamiento”, precisó Domínguez.

En ese sector, los delincuentes sustrajeron alrededor de 60 millones de pesos y 150.000 dólares, lo que eleva el monto total robado a unos 273 millones de pesos al cambio oficial.

Hipótesis en análisis

Los investigadores no descartan distintas líneas de trabajo. Por un lado, se evalúa la posibilidad de que el hecho haya sido al azar, favorecido por una vulnerabilidad en la seguridad del lugar. Por otro, cobra fuerza la hipótesis de que los autores contaban con información previa.

“Se analizan distintas teorías del caso, incluyendo la posibilidad de que haya existido conocimiento previo sobre la existencia del dinero en el lugar”, sostuvo el ayudante fiscal.

Asimismo, se trabaja sobre las imágenes captadas por cámaras de seguridad tanto del comercio como de zonas aledañas, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los sospechosos y determinar si utilizaron algún vehículo.

Avance de las pericias

En paralelo, efectivos de la Comisaría 5ta y de la UFI de Delitos contra la Propiedad llevan adelante pericias técnicas en el lugar. “Se están realizando relevamientos en el sitio y en sus inmediaciones para obtener elementos que permitan identificar a los responsables”, indicó Domínguez.

La investigación se mantiene en reserva mientras continúan las diligencias, en un caso que por su magnitud se convirtió en uno de los hechos delictivos más relevantes de las últimas horas en la provincia.