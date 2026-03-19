Las medialunas rellenas de dulce de membrillo y queso crema son una variante fácil y deliciosa de una de las facturas más tradicionales de la mesa argentina. Con pocos ingredientes y en simples pasos, se pueden preparar en casa logrando un resultado esponjoso, dorado y con un relleno irresistible.

Para esta receta se necesitan 250 gramos de harina 0000, 50 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 100 gramos de manteca a temperatura ambiente, 120 ml de leche, un huevo, 100 gramos de queso crema, 100 gramos de dulce de membrillo y una pizca de cardamomo para aportar aroma.

Paso a paso en 5 etapas:

Preparar la masa

Mezclar los ingredientes hasta lograr una masa suave y elástica. Es importante trabajarla bien para obtener buena textura. Dividir y estirar

Separar la masa en porciones y estirar cada una en forma de rectángulo. Agregar el relleno

Colocar en el centro el dulce de membrillo junto con el queso crema, combinando lo dulce y lo salado. Formar las medialunas

Enrollar la masa desde la base hasta la punta para dar la forma clásica de medialuna. Hornear

Pincelar con huevo y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

El resultado es una factura casera con contraste de sabores, una combinación muy típica en la gastronomía regional entre queso y dulce, que se mantiene como un clásico en desayunos y meriendas.

Además, la receta permite variantes: se puede reemplazar el membrillo por dulce de leche o mermeladas, y el queso crema por ricota o mascarpone, adaptándola a distintos gustos sin perder su esencia.