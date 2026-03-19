La Municipalidad de Pocito continúa apostando al crecimiento de la economía local con el lanzamiento de su propia Escuela de Emprendedores. A través de un convenio con la Universidad de Congreso, el departamento busca profesionalizar a quienes tienen una idea de negocio o un emprendimiento ya en marcha.

La presentación formal se realizará este viernes 20 de marzo, a las 10:30, en la sede de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL). El evento estará encabezado por el intendente Fabian Aballay, quien firmará el acta complementaria que dará inicio formal a esta ambiciosa propuesta pedagógica y comercial.

El objetivo central de la escuela es brindar herramientas teóricas y prácticas. La primera etapa de la capacitación está prevista para desarrollarse entre fines de abril y junio, estructurada en seis módulos de formación intensiva.

Los ejes temáticos incluirán: Marketing y posicionamiento de marca, técnicas de comercialización, asesoramiento en temas legales y contables y nuevas plataformas de venta digital.

Desde el municipio aclararon que las etapas de capacitación contarán con cupos limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar el trámite de inscripción a la brevedad.

Quienes deseen obtener más información o asegurar su lugar pueden dirigirse a las oficinas de ADEL, ubicadas en calle Lemos y Vidart, en horario de 8 a 13. También se encuentra habilitada una línea de consultas vía WhatsApp al 264-5760334.

Con esta iniciativa, Pocito busca no solo fomentar el autoempleo, sino también dotar de competitividad a los pequeños productores y comerciantes del departamento en un mercado cada vez más exigente.