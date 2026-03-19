Jueves 19 de Marzo
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Pocito capacitará en comercio y nuevas ventas a emprendedores

Con cupos limitados, la nueva Escuela de Emprendedores de Pocito busca potenciar el comercio y las nuevas formas de venta.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los cupos para la Escuela de Emprendedores son limitados.

La Municipalidad de Pocito continúa apostando al crecimiento de la economía local con el lanzamiento de su propia Escuela de Emprendedores. A través de un convenio con la Universidad de Congreso, el departamento busca profesionalizar a quienes tienen una idea de negocio o un emprendimiento ya en marcha.

La presentación formal se realizará este viernes 20 de marzo, a las 10:30, en la sede de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL). El evento estará encabezado por el intendente Fabian Aballay, quien firmará el acta complementaria que dará inicio formal a esta ambiciosa propuesta pedagógica y comercial.

El objetivo central de la escuela es brindar herramientas teóricas y prácticas. La primera etapa de la capacitación está prevista para desarrollarse entre fines de abril y junio, estructurada en seis módulos de formación intensiva.

Los ejes temáticos incluirán: Marketing y posicionamiento de marca, técnicas de comercialización, asesoramiento en temas legales y contables y nuevas plataformas de venta digital.

Desde el municipio aclararon que las etapas de capacitación contarán con cupos limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar el trámite de inscripción a la brevedad.

Quienes deseen obtener más información o asegurar su lugar pueden dirigirse a las oficinas de ADEL, ubicadas en calle Lemos y Vidart, en horario de 8 a 13. También se encuentra habilitada una línea de consultas vía WhatsApp al 264-5760334.

Con esta iniciativa, Pocito busca no solo fomentar el autoempleo, sino también dotar de competitividad a los pequeños productores y comerciantes del departamento en un mercado cada vez más exigente.

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