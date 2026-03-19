Luego de horas de incertidumbre reglamentaria, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró destrabar la situación y confirmó que la Selección Argentina tendrá su función de despedida en el país. El amistoso frente a Guatemala, pactado para el próximo 31 de marzo en la Bombonera, quedó oficialmente ratificado tras obtener una autorización especial de la FIFA.

Las dudas sobre la realización del encuentro surgieron debido a que Guatemala tiene previsto enfrentar a Argelia el 27 de marzo en Italia. Según las normas de la FIFA, una selección no puede disputar dos partidos en continentes distintos dentro de una misma ventana internacional. Sin embargo, el máximo organismo del fútbol mundial otorgó una excepción debido a que el calendario albiceleste se vio alterado de urgencia tras la suspensión de la Finalissima.

La preparación para el Mundial 2026 no ha sido sencilla. La cancelación del choque contra España en Doha por el conflicto en Medio Oriente, sumada a la baja del amistoso frente a Qatar, obligó a Lionel Scaloni y a la dirigencia a reorganizar la agenda sobre la marcha para no perder ritmo de competencia.

Con la confirmación de que el plantel se entrenará en Buenos Aires, la AFA no se detiene y ya negocia a contrarreloj para cerrar un segundo rival. La intención es organizar otro encuentro amistoso para el 27 de marzo, también en el estadio Alberto J. Armando, para aprovechar al máximo la ventana internacional antes de la cita mundialista.

De esta manera, los hinchas argentinos tendrán la oportunidad de ver a los campeones del mundo en casa, en lo que promete ser una doble jornada de festejos y puesta a punto antes de viajar hacia la Copa del Mundo en Norteamérica.