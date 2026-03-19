Un misil israelí cayó a metros de dos periodistas en el sur de Líbano

Un nuevo episodio de extrema violencia sacudió al sur del Líbano este jueves, cuando un equipo de prensa quedó atrapado en medio de un ataque aéreo. Dos periodistas de la cadena internacional RT resultaron heridos tras el impacto de un misil perpetrado por Israel en una zona cercana a una base militar donde los profesionales se encontraban realizando su labor informativa.

El suceso ocurrió en instantes de máxima tensión, mientras los corresponsales se disponían a cruzar un puente a bordo de su vehículo. En ese preciso momento, un proyectil impactó a escasos metros de su posición. El periodista Sweeney logró salir corriendo del lugar para protegerse en medio del estruendo, mientras que la onda expansiva provocó que su camarógrafo —cuya identidad aún no fue precisada— cayera violentamente al suelo.

Desde la señal televisiva rusa informaron que ambos trabajadores de prensa se encuentran conscientes a pesar del impacto y las heridas sufridas. Tras el ataque, fueron asistidos por equipos de emergencia y trasladados a un hospital de la zona, donde actualmente reciben tratamiento médico.

El ataque se produjo en un sector estratégico del sur libanés, una zona que viene siendo blanco de constantes bombardeos debido a la proximidad con objetivos militares. La seguridad de los trabajadores de prensa en el área de conflicto vuelve a estar en el centro del debate internacional, mientras la escalada bélica entre Israel y las milicias en el Líbano no da tregua.

Por estas horas, las autoridades de la cadena de noticias monitorean la evolución de sus enviados especiales, mientras se aguardan nuevos reportes sobre las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en la frontera.