El procedimiento fue realizado por la División Unidades Operativas Federales de la Policía Federal. Secuestraron cogollos de marihuana los caules en el mercado podrían llegar a costar más de $22,5 millones.

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la noche del viernes en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de San Juan cuando retiraban una encomienda que contenía 1,5 kilos de cogollos de marihuana. El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Federal Argentina.

El operativo se concretó alrededor de las 19:30 en calle Pueyrredón entre Santa Fe y General Paz, en Capital, luego de tareas de control que realizaba la División Unidades Operativas Federales (DUOF) San Juan en la zona de encomiendas de la terminal.

Los detenidos fueron identificados como Lautaro Nair Abraham Díaz, de 26 años y domiciliado en Rivadaviam, y Romina del Valle Brizuela, de 37 años, con domicilio en el barrio Los Surcos de Chimbas.

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Según informaron fuentes del procedimiento, los efectivos realizaban controles operativos en el sector externo de encomiendas de la terminal cuando advirtieron la presencia de dos personas conocidas en el ambiente policial, vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Los sospechosos retiraron una caja de cartón desde un punto de entrega de paquetes ubicado en el exterior del edificio de la terminal y se retiraron del lugar con el bulto recibido.

El auto secuestrado a los narcos y la marihuana que recibieron y fueron descubiertos.

Ante esa situación, los uniformados consultaron al magistrado interviniente, quien autorizó la identificación de los ocupantes y la intervención de un perro detector de drogas. El animal marcó positivamente la presencia de estupefacientes en la caja.

Con la presencia de testigos se procedió a la apertura del paquete y allí se encontraron cinco bolsas de nailon selladas al vacío que contenían cogollos de marihuana. El pesaje arrojó un total de 1.500 gramos de la sustancia, cuyo valor estimado en el mercado rondaría los 22,5 millones de pesos.

Durante el procedimiento también fue incautado el vehículo en el que se movilizaba la pareja, un Volkswagen Polo dominio170SI AT.

Por disposición del fiscal interviniente, ambos sospechosos quedaron detenidos y alojados en dependencias de la DUOF San Juan, mientras continúan las tareas investigativas para determinar el origen de la droga y la identidad de los remitentes de la encomienda.