La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se expresó públicamente antes de su declaración prevista para este martes en el marco de la causa Cuadernos y lanzó críticas hacia el gobierno de Javier Milei.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la titular del Partido Justicialista cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de exigir su presencia física en los tribunales de Comodoro Py, cuando el proceso venía desarrollándose de manera virtual.

La exmandataria vinculó esa resolución con la exposición mediática del caso y planteó que la modalidad presencial responde a la necesidad de generar imágenes para su difusión pública. En ese marco, también criticó el funcionamiento del sistema judicial.

En su mensaje, además, apuntó contra la política económica del Gobierno nacional. Señaló indicadores vinculados a la actividad económica, el empleo, el consumo y el nivel de ingresos, en un contexto que describió como complejo desde el punto de vista social.

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La audiencia está prevista para este martes a las 9 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Allí, Cristina Kirchner podrá declarar ante los jueces o hacer uso de su derecho a no responder preguntas. El proceso será transmitido en vivo por YouTube.

Del mismo modo, se espera la presencia de otros imputados en la causa, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien será trasladado desde el penal de Ezeiza. Según anticipó su defensa, no declarará, aunque deberá presentarse ante el tribunal.

La jornada forma parte del inicio de una nueva etapa del juicio oral por la causa Cuadernos, que involucra a decenas de acusados y continuará con un cronograma de audiencias a definir por el tribunal.