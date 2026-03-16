Luego de finalizar su segundo ciclo en River Plate, Marcelo Gallardo volvió a aparecer en el radar de clubes del fútbol brasileño. Según informaron medios locales, el entrenador argentino figura entre los candidatos para convertirse en el nuevo director técnico de Cruzeiro.

La posibilidad surgió tras la salida de Tite, quien dejó el cargo luego del empate 3 a 3 ante Vasco da Gama en el estadio Mineirao. El resultado dejó al equipo con tres puntos en seis fechas del Brasileirao y en zona de descenso, situación que derivó en la desvinculación del entrenador brasileño, que llevaba apenas tres meses en el cargo.

De acuerdo con los periodistas Pedro Rocha y Guilherme Macedo, el nombre de Gallardo integra la lista de posibles reemplazantes que analiza la dirigencia del club de Belo Horizonte. El argentino aparece junto a otros candidatos como Filipe Luís, ex entrenador de Flamengo, y el portugués Artur Jorge.

Sin embargo, según informó el portal brasileño O Globo, el principal objetivo de Cruzeiro sería Artur Jorge. El medio señaló que la institución prioriza técnicos con experiencia exitosa en el fútbol brasileño.

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Antes de este interés, Gallardo también había sido vinculado con San Pablo como posible reemplazante de Hernán Crespo. De acuerdo con ESPN Brasil, la dirigencia paulista evaluó su perfil, aunque el costo de su contratación quedó fuera del presupuesto del club.

En este contexto, el nombre del ex técnico de River continúa ligado a distintos proyectos del fútbol brasileño. Cruzeiro, además, se prepara para disputar la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores tras quedar ubicado en el bombo dos para el sorteo que se realizará en Luque, Paraguay.

En el plantel del equipo de Belo Horizonte actualmente juegan dos futbolistas argentinos: el defensor Lucas Villalva y el mediocampista Lucas Romero.