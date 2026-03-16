El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los valores de la Canasta Crianza correspondientes a febrero, un indicador que mide el costo mensual de los bienes, servicios y del tiempo de cuidado necesarios para la crianza de niños y adolescentes en Argentina.

De acuerdo con el organismo, el costo más alto se registró en el grupo de niños de entre 6 y 12 años, donde la canasta alcanzó los $616.484 mensuales. El cálculo contempla gastos en alimentación, vestimenta, transporte, salud, educación y vivienda, entre otros servicios esenciales.

En el caso de los bebés menores de un año, el monto estimado fue de $480.463 por mes. Para los niños de entre 1 y 3 años, el costo llegó a $572.590, mientras que en el tramo de 4 a 5 años la canasta se ubicó en $490.459.

El indicador elaborado por el Indec releva dos componentes principales. Por un lado, el costo de los bienes y servicios necesarios para garantizar el desarrollo de la infancia y, por otro, el valor económico del tiempo de cuidado que requiere cada etapa de crecimiento.

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Según el organismo estadístico, esta medición también funciona como referencia para el Poder Judicial en los procesos vinculados a la fijación de cuotas alimentarias.

Los datos corresponden a febrero, mes en el que la inflación registrada fue del 2,9%. El informe forma parte de las estadísticas oficiales que buscan reflejar el costo de la crianza de niños y adolescentes en el país.