En el aniversario del natalicio del “Santo de los Pobres”, el Centro Evangelizador Cura Brochero recibió durante la noche del lunes alrededor de 16.000 fieles en un encuentro inolvidable. El predio ubicado en Chimbas contuvo a una multitud que fue a celebrar una emotiva festividad popular.

Si bien al avanzar las primeras horas de la noche bajó considerablemente la temperatura, el microclima de los feligreses era distinto. El calor por la fe movilizó a niños, jóvenes y adultos a compartir los sentimientos de alabanza y agradecimiento por Brochero. La procesión empezó puntualmente como estaba programado por la organización. En el interior del predio, la imagen venerada con las reliquias recientemente donadas fue acompañada por numerosas personas marchando a ritmo lento pero alegre, entre miles de pañuelos agitados y papel picado suspendido en el aire.

En ese marco, el Padre José Luis “Pepe” Fuentes estuvo manifestando palabras de aliento al resto del público que se había quedado en las sillas frente al escenario principal. De fondo, sonaban canciones folklóricas alusivas y motivadoras en referencia al santo: “No te olvides de rezar al Santo Cura Brochero”, era uno de los estribillos que más cantaban los fieles.

Una vez que la imagen llegó nuevamente a su posición original, el centro de la acción pasó al escenario, donde se mostró un altar y la presencia del Padre “Pepe” dando el preludio a la santa misa. A partir de este punto, el Monseñor Jorge Lozano tomó el timón del encuentro.

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“Es tan importante saber que somos miembros de una misma familia. Saber que Dios cuando nos mira nos mira con mucho cariño, con mucha ternura. Muchos de nosotros venimos con alguna angustia o algún pesar en el corazón”, fueron las palabras expresadas por el monseñor en el eje de su sermón.

“Dios te mira y mira un hijo, una hija, a quien él ama mucho. Y aunque vos ya hace mucho tiempo que no hayas acercado, Dios nunca te abandonó. Él siempre estuvo cerca tuyo”, continuó.

Se pidió por la salud y consuelo en el dolor, se rezó por la familia y sus conflictos, y también se agradeció o pidió por el trabajo. Todo fue vivido con una misma confianza: saberse amados y abrazados por Dios.

Posteriormente, se efectuó el icónico acto de “Imposición de los ponchos”, en el cual las prendas de los propios feligreses se mostraban para recibir la gracia y bendición, por parte del Monseñor.

Tras ocho noches de novena en el que se congregaron miles de peregrinos, el día litúrgico del llamado “Santos de los Pobres”, fecha instituida por el Papa Francisco, el Centro Evangelizador contó con una gran cantidad de voluntarios que estuvieron trabajando desde las 18 hs. hasta pasada la medianoche para que el público estuviera cómodo y a gusto en la procesión y en la misa. A pesar del viento fresco que empezaba a sentirse, hubo un puesto de venta de artesanías y productos temáticos. Con el dinero que se recaudaba, será destinado a la compra del terreno y quede a disposición de la comunidad devota del Cura Brochero.

Por otro lado, varias mesas o puestos con urnas para que los fieles depositarán allí sus “intenciones”, que contenían desde pedidos por personas fallecidas, por personas o familiares con algún problema personal o de salud; pero la mayoría, era para pedir trabajo y bienestar económico; hasta por promesas de estudiantes y agradecimientos diversos.

Además, hubo espacios más alejados del escenario reservados para las personas que buscaban confesarse.

Para cada función hubo varios grupos dedicados a un servicio específico, por ejemplo, 28 voluntarios para recibir las limosnas, 34 personas para recolectar los ponchos para la “imposición”, 20 para las mesas de “intenciones”, 25 acomodadores para el estacionamiento y 10 para dar apoyo a la eucaristía. En total, más de 150 adherentes participaron en toda la logística de este encuentro.

La devoción por el “Cura Gaucho” logró también traspasar las fronteras provinciales. Porque el propio Padre Fuentes confirmó la presencia de contingentes provenientes de Luján de Cuyo (Mendoza), Catamarca, La Rioja y Neuquén, quienes se sumaron a esta festividad.

Una vez terminada la misa, el sacerdote Fuentes celebró la bendición para los enfermos, los ancianos y quienes se encuentran solos. Además, hubo espectáculos musicales con artistas locales.