En una jornada marcada por la intensidad del debate y la expectativa de miles de trabajadores de la educación, la octava sesión de la paritaria docente en San Juan arrojó este lunes luz blanca. El Gobierno provincial puso sobre la mesa una propuesta que, en términos técnicos y políticos, fue calificada como "superadora" respecto a los encuentros anteriores. Tras más de siete horas de discusión en la sala de reuniones del Ministerio de Educación, las autoridades locales lograron articular un esquema que combina sumas fijas, mejoras estructurales y el blindaje frente a la inflación. El núcleo de la nueva oferta reside en un fuerte refuerzo mediante bonificaciones y la atención a reclamos históricos del sector, como la movilidad y el valor de los puntos en el escalafón. Los gremios —UDAP, UDA y AMET— recepcionaron el documento y el próximo miércoles 18 de marzo darán su respuesta.

La mejora más sustancial respecto a la oferta del pasado 12 de marzo radica en la incorporación de sumas fijas mensuales. Según el acta, a partir de marzo de 2026 se establece una suma de $100.000 (no remunerativa y no bonificable) para una amplia gama de cargos, que incluye a maestros de grado, nivel inicial, educación especial, preceptores y bibliotecarios.

Esta medida representa un cambio de paradigma en la negociación: mientras que la semana pasada solo se contemplaba un bono único de $120.000 para marzo, ahora el Gobierno garantiza una inyección de liquidez mensual que impactará de forma directa en el bolsillo de los cargos con salarios más rezagados. Para los maestros de jornada extendida, esta suma mensual se fijó en $50.000.

Otro de los puntos donde el Ejecutivo provincial propuso fue en el concepto de "Radio". El pedido de actualización para quienes desempeñan tareas en zonas alejadas tuvo una respuesta concreta: un incremento del 5% en la bonificación remunerativa por radio para las zonas 4, 5, 6 y 7. Es un avance significativo, ya que anteriormente el Gobierno solo se había comprometido a "estudiar" la situación recién en el segundo semestre.

Publicidad

En paralelo, se avanzó en el fortalecimiento del Nomenclador Docente (Código A01). Si bien para el mes de marzo se mantienen los 6 puntos acordados previamente, la mejora aparece en el horizonte cercano: para mayo, el incremento se elevará a 4 puntos, duplicando los 2 puntos que ofrecía la propuesta original.

Pese a las nuevas sumas fijas, el Gobierno decidió mantener los acuerdos previos para no perder terreno frente al costo de vida. Para abril, el Gobierno planteó el pago de un bono extraordinario de $120.000, no remunerativo ni bonificable, por única vez y por CUIL, que se abonaría el 15 de ese mes y sería proporcional en el caso de horas cátedra.

En cuanto al Valor Índice, la columna vertebral del salario básico, se conservan los aumentos escalonados: un 5% en marzo (tomando como base diciembre 2025), un 2% en mayo (sobre marzo 2026) y un 3% en junio (sobre mayo 2026).

Finalmente, el Gobierno sanjuanino garantizó la continuidad de la cláusula de revisión para el mes de junio. Este mecanismo, vital para la paz social, estará sujeto a la evolución económica y fiscal de la provincia, permitiendo que las partes vuelvan a sentarse si la inflación dispara los índices por encima de lo proyectado.

Ahora, la pelota está en el campo de los docentes. Los delegados escolares llevarán esta propuesta a cada departamento, donde se debatirá si el esfuerzo fiscal de la provincia es suficiente para sellar el acuerdo de la primera mitad del año. El miércoles, San Juan sabrá si hay trato o si el conflicto docente suma un nuevo capítulo.