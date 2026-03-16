El programa Yo Te Invito vivió una de sus tardes más emotivas en la pantalla de HUARPE TV (transmitido por la TDA 19.2 o por Kick.com/huarpetv). Luego de varias semanas de ausencia, la conductora Ana Paula Zabala retomó este lunes 16 la conducción del ciclo que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30. El regreso estuvo marcado por la dedicatoria a su padre, Luis Alberto Zabala, fallecido en febrero pasado.

La vuelta estuvo marcada por un gesto simple, pero cargado de significado. La emisión comenzó con una placa en pantalla que decía: “Hoy ‘Yo Te Invito’ está dedicado a mi papá, que nos acompaña desde el cielo”. La frase resumió el motivo de su ausencia y también el sentido de su vuelta.

La placa con la que abrió el programa en el regreso de Ana Paula a la conducción.

Luis Alberto Zabala falleció a fines de febrero, a los 61 años. La pérdida generó un profundo impacto en la conductora, que decidió tomarse un tiempo para atravesar el duelo lejos de la pantalla.

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Durante el verano y en este difícil momento, el programa continuó al aire con la conducción de Alejandro López y Brenda Uñate, quienes mantuvieron la compañía de las tardes en HUARPE TV mientras Ana Paula atravesaba ese momento personal.

Con emoción y visiblemente conmovida, Ana Paula volvió a saludar a la audiencia al inicio del programa.

“Bienvenidos a una nueva tarde, a una nueva temporada de Yo te invito... Bueno, el programa estuvo siempre al aire, nunca dejamos de compartir nuestras tardes con ustedes, pero yo sí me tomé un largo descanso y aquí estoy de vuelta”, expresó. La conductora también reconoció que el regreso no fue sencillo después de lo ocurrido en su vida personal.

“No les voy a mentir, no me ha sido nada fácil estar de vuelta este año en Yo te Invito”.

En sus palabras también hubo espacio para agradecer al equipo que sostuvo el programa durante su ausencia.

“Agradezco un montón a todo el equipo que ha seguido poniéndole onda, se ha hecho cargo del programa y ha seguido como si nadie faltase, porque yo incluso escuché a mucha gente que le encantó el equipo del verano”.

Una vuelta con emoción

Durante su mensaje, Ana Paula también compartió con la audiencia el momento personal que atraviesa y el significado que tiene para ella volver a la televisión.

“Realmente no tengo muchas ganas de hablar, pero sé que saben todo lo que me pasó, lo que estoy viviendo”. Aun así, explicó por qué decidió regresar al lugar que ocupa cada tarde frente a las cámaras.

“Si bien me ha sido muy difícil estar aquí, y por ahí me verán que quizás no soy la misma, le vamos a poner toda la onda, porque nuestro compromiso siempre ha sido ser la mejor compañía para todos ustedes desde la tarde”.

En ese mismo sentido, reconoció el vínculo que se construye día a día con la audiencia.

“Pero lo cierto es que ustedes también en mi caso son mi mejor compañía y bueno, creo que es acá donde tengo que estar”.

Antes de continuar con el programa, dejó una reflexión que resumió el clima de la tarde: “Vamos a ponerle toda la onda, porque como en una gran familia hay momentos lindos, hay momentos tristes y los compartimos de igual manera”.

Así, entre emoción, gratitud y el acompañamiento de su equipo, Ana Paula Zabala volvió a ocupar su lugar central en Yo Te Invito, el programa que desde hace años acompaña las tardes de los sanjuaninos por la pantalla de HUARPE TV.