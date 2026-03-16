La comunidad científica y técnica de la Argentina entró en estado de alerta tras el anuncio de un importante recorte de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según denunció el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), la reducción afectaría a más del 20% de la planta del organismo, una medida que, según los especialistas, coloca a la institución en un riesgo inminente de “colapso operativo”.

Desde el CAM manifestaron, a través de un comunicado de prensa, que esta decisión no es solo un ajuste administrativo, sino que desarticula una infraestructura técnica con 153 años de historia. El impacto más crítico se sentirá en las áreas técnicas y en el cuerpo de observadores meteorológicos, el eslabón fundamental que sostiene la red de información climática en todo el territorio.

Eventos climáticos extremos

La organización advirtió que la magnitud de los despidos obligará al cierre de estaciones meteorológicas ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional. Sin estas mediciones sistemáticas, que se realizan bajo estrictos estándares internacionales, la Argentina perdería su capacidad de monitorear la atmósfera de manera confiable.

Las consecuencias directas de este debilitamiento institucional incluyen:

Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en riesgo: Se debilita la protección de vidas y bienes ante fenómenos climáticos extremos.

Pérdida de previsibilidad económica: La falta de datos certeros impactará en la toma de decisiones de sectores clave como la producción agropecuaria, la aviación, el transporte, la energía y la gestión hídrica.

Ceguera informativa: Sin personal especializado ni observaciones constantes, el CAM sostiene que el país quedará, literalmente, “a ciegas”.

Seguridad civil en riesgo

El comunicado del CAM enfatiza que, en un escenario global donde los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, desmantelar las capacidades de monitoreo es una decisión de “muy alto riesgo” para la sociedad. La falta de información meteorológica confiable anula la posibilidad de anticipar desastres naturales, dejando a la población vulnerable.

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“La seguridad civil y el desarrollo nacional dependen de un SMN fuerte e íntegro”, señalaron desde el Centro, e instaron a las autoridades nacionales a retrotraer las medidas de forma inmediata. Asimismo, subrayaron que es urgente preservar la integridad de los recursos humanos y tecnológicos del organismo, ya que son pilares insustituibles para la viabilidad económica y la seguridad de todos los habitantes del país.