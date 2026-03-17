La reapertura del histórico Hotel Provincial comienza a perfilarse en el horizonte del turismo sanjuanino. Tras el final de la concesión en agosto del año pasado, el Gobierno de San Juan avanzó con una serie de obras de mantenimiento y mejoras que ya fueron finalizadas, mientras se ultiman los detalles administrativos para lanzar la licitación que definirá al nuevo operador del establecimiento.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan confirmaron que el proceso está entrando en su tramo final. La secretaria de Turismo, Belén Barboza, explicó que la provincia ya concluyó los trabajos en el edificio y ahora se concentra en los últimos pasos administrativos para abrir el proceso de concesión. Si bien no dió fechas exactas, la funcionaria afirmó que "pronto" se lanzará la licitación para la concesión por 20 años.

“Estamos en la última etapa del proceso y actualmente trabajamos en toda la preparación administrativa. Hemos logrado algo muy importante que no se había podido concretar antes con el hotel: finalizar las obras”, señaló la funcionaria en radio Sarmiento.

Los trabajos fueron ejecutados con la participación del Ministerio de Infraestructura de San Juan e incluyeron intervenciones claves en distintos sectores del edificio. “Se trabajó en el sistema eléctrico, en la reparación de filtraciones que eran numerosas y que durante años generaron quejas de los comercios de la planta baja. También se realizaron trabajos de pintura, renovación de habitaciones y otras mejoras generales”, explicó Barboza.

Con las obras concluidas, el próximo paso será el lanzamiento formal de la licitación. Según detalló la secretaria de Turismo, las comisiones evaluadoras ya se encuentran trabajando para avanzar en la etapa final del proceso administrativo.

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El proyecto prevé otorgar una concesión por 20 años y, según adelantó Barboza “se priorizará especialmente la trayectoria en el rubro, la experiencia de los postulantes y el compromiso de que la mano de obra sea local”. El interés por el hotel no solo proviene del ámbito local. De acuerdo con lo señalado desde Turismo, en los últimos meses el edificio fue visitado por empresarios y representantes de distintas cadenas hoteleras.

“En lo personal me ha tocado mostrar el hotel a distintas cadenas nacionales que llegaron desde otras provincias y también a empresarios sanjuaninos con hoteles más pequeños. Hay una variedad importante de interesados”, afirmó. Incluso, según detalló Barboza, también hubo consultas desde el exterior. “Hasta el momento he mostrado el hotel a unos siete interesados de manera presencial, aunque también hay otros que se contactaron por correo electrónico desde otros países. Incluso hay cadenas internacionales reconocidas que manifestaron interés”, aseguró.

Uno de los objetivos del Gobierno provincial es que el nuevo concesionario impulse una mejora en la categoría del establecimiento. Actualmente el hotel cuenta con tres estrellas, pero la meta es que, con nuevas inversiones, pueda alcanzar una categoría superior.

“La idea es que el nuevo operador eleve la categoría del hotel. Hoy es de tres estrellas, pero con inversiones y mejoras podría alcanzar una categoría mayor, incluso cinco estrellas”, indicó.

El regreso a la actividad también implicaría la recuperación de puestos de trabajo. Cuando el hotel cerró, contaba con un plantel de alrededor de 50 trabajadores, cifra que podría repetirse si el establecimiento vuelve a operar a plena capacidad.