El municipio de 9 de Julio firmó un convenio de cooperación con Caprimsa, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan, con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector minero y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el departamento.

El acuerdo buscó crear instancias de trabajo conjunto entre el municipio, las empresas proveedoras y la comunidad, en un contexto en el que la actividad minera proyectó crecimiento en la provincia y comenzó a consolidarse como uno de los motores productivos más relevantes.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa apuntó a preparar al departamento para acompañar ese proceso de expansión económica, promoviendo espacios de diálogo y articulación que permitieron acercar al sector público con el entramado empresarial vinculado a la minería.

El intentende, Daniel Banegas, junto al representante de Caprimsa en la firma del acuerdo.

Ubicación estratégica

Uno de los factores que posicionó a 9 de Julio dentro de este esquema fue su ubicación estratégica dentro del Gran San Juan. El departamento albergó el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y además fue atravesado por la Ruta Nacional 20, dos puntos clave para la conectividad provincial.

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Estas condiciones lo convirtieron en un nodo importante para el movimiento de trabajadores, servicios y logística vinculados a distintas actividades productivas.

En ese marco, el convenio firmado con Caprimsa buscó potenciar esas ventajas territoriales y generar un puente de trabajo entre el municipio y las empresas proveedoras que forman parte de la cadena de valor minera en San Juan.

Capacitación y oportunidades

A partir de este acuerdo se promovieron espacios de diálogo, capacitación e intercambio entre el sector público, las empresas y la comunidad.

El objetivo fue generar condiciones que permitieron preparar recursos humanos, fomentar la formación en servicios vinculados a la actividad minera y, al mismo tiempo, atraer nuevas iniciativas productivas al departamento.

Desde la comuna señalaron que el convenio representó un paso dentro de una estrategia de desarrollo local orientada a consolidar a 9 de Julio como un punto de servicios industriales, logísticos y de apoyo a la actividad productiva en la provincia.

En ese escenario, el municipio buscó posicionarse dentro de la dinámica de crecimiento que experimentó la minería en San Juan, apostando a generar oportunidades para la comunidad y fortalecer el entramado productivo local.