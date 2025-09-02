La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a vincular al kirchnerismo a la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, grabados, según precisó la propia funcionaria, en la Casa Rosada y en la Cámara de Diputados. "Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más importantes de la historia", advirtió y consideró que los archivos fueron difundidos "ahora como un misil político en plena campaña electoral".

En ese sentido, agregó que la filtración de los audios es un "ataque directo a la democracia argentina", organizado "en todas sus etapas". Según precisó Bullrich, la "operación" comenzó con la grabación, luego con el tiempo de espera y luego con la "ejecución en época electoral". "Digna de una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás", señaló.

A su vez, la titular de Seguridad, que ejerció el mismo cargo durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, e hizo una comparación con el caso que rodeó a la muerte de Santiago Maldonado. Al respecto, Bullrich apuntó: "A dos meses de una elección nos inventaron un muerto".

Sobre este hecho, recordó: "Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Inventaron audios, testigos, una historia entera para destruir al Gobierno. Sin chequear nada. En esos días, mancharon el honor de la Gendarmería, acusaron a inocentes y hasta persiguieron a sus hijos en las escuelas".