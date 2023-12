El gobernador Marcelo Orrego tomó juramento este lunes por la tarde al nuevo jefe de la Policía de San Juan, el comisario general retirado Eduardo Lirola. En sus palabras, ambos coincidieron en la importancia de brindar más capacitaciones para que los efectivos policiales se encuentren preparados de la mejor manera para servirle a la población sanjuanina.

El acto que tuvo lugar en la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6, ubicada en el departamento Rivadavia, contó con la presencia de funcionarios, de las delegaciones de las Fuerzas Armadas y Bomberos, y con la plana Mayor de la Policía. En ese marco, el flamante jefe aseveró que está decidido a abordar los problemas con “determinación y coraje”.

El acto contó con la presencia de todas las unidades de la fuerza de seguridad. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Lirola comenzó su discurso dedicándole unas palabras especiales al exjefe Luis Martínez, a quien lo definió como “un gran amigo” que dejó hecho un gran trabajo en la fuerza de seguridad, ya que él trabajara a partir de la labor que dejó su predecesor.

“Si faltó algo o hay debilidades, vamos a trabajar con el personal que usted me ha dejado para lograr su objetivo. Me comprometo personalmente a velar dos aspectos puntuales, la primera para el personal policial en la actividad y para incrementar también la relación con el personal policial en retiro efectivo, pero sobre todo y ante todo brindarle a nuestros conciudadanos la estabilidad y la tranquilidad que todos merecemos al salir y al regresar. Estoy decidido a abordar cada problema y trabajar con todos ustedes con determinación, coraje, y honestidad”, aseveró.

Al mismo tiempo, señaló que va a trabajar desde el comisario mayor hasta el último agente para fomentar la “capacitación permanente”. “La única forma de capacitar a la gente, de darle a la sociedad algo, es tener un policía capacitado. Es fundamental porque la sociedad necesita del policía capacitado. Esa es la premisa que tengo yo”, dijo Lirola a DIARIO HUARPE.

Luis Martínez fue reconocido por su labor en la fuerza de seguridad. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Lirola estuvo acompañado de su familia en la asunción del cargo. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

En esta mejora planteada por Lirola y con el aval de Orrego, a futuro desean mejorar la licenciatura para los oficiales que se forman durante tres años. Si bien la licenciatura ya está vigente en la Universidad Católica de Cuyo, la mayoría no la puede completar porque en general se complica terminarla por los horarios que deben cumplir en la fuerza.

El gobernador puso en valor el trabajo de la fuerza policial. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Por su parte, el flamante gobernador dijo que durante su mandato la salud, la educación y la seguridad son áreas “muy sensibles” para la gente. “La seguridad sin duda va a ocupar un lugar central en mi gobierno. Un niño, un anciano, un vecino no puede salir con miedo a la calle, nosotros tenemos que trabajar juntos con ellos para que realmente podamos vivir en una comunidad mejor”, exclamó.

“Yo soy el que toma decisiones firmes. No me achico, no voy para atrás y he elegido como jefe de la Policía a una persona como Eduardo Lirola, que también pone lo que hay que poner, que tiene agallas, que tiene convicciones y que en definitiva también conoce a cada uno de ustedes. Yo ya elegí del lado que me toca estar, del lado de las personas que nos cuidan, de la Policía. Siempre del lado de la gente, de los que cuidan nuestra propiedad", cerró Marcelo Orrego.