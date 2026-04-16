Uno de los mantenimientos más importantes para la seguridad del auto es el cambio de neumáticos, y aunque no hay una cifra exacta universal, los especialistas coinciden en un rango orientativo de kilometraje para su reemplazo.

En términos generales, los neumáticos suelen cambiarse entre los 40.000 y 50.000 kilómetros, dependiendo del tipo de vehículo, la calidad de las cubiertas y el uso que se les dé.

Sin embargo, algunos especialistas amplían ese rango y señalan que pueden durar entre 20.000 y 60.000 kilómetros, ya que el desgaste varía según factores como el estilo de conducción, el estado de las rutas y el mantenimiento del vehículo.

Más allá del kilometraje, hay un punto clave que no se puede ignorar. Los neumáticos deben cambiarse cuando la profundidad del dibujo baja de 1,6 milímetros, ya que ese es el límite mínimo de seguridad para garantizar el agarre en el asfalto.

El tiempo también influye. Aunque no se haya alcanzado el kilometraje recomendado, los expertos aconsejan revisarlos a partir de los 5 años de uso y reemplazarlos como máximo a los 10 años desde su fabricación, debido al envejecimiento del caucho.

Además, hay señales claras que indican que es momento de cambiarlos antes de tiempo, como desgaste irregular, grietas, bultos o pérdida de adherencia, situaciones que pueden comprometer seriamente la seguridad del vehículo.

En definitiva, los mecánicos coinciden en que no alcanza con mirar el cuentakilómetros. El estado general del neumático, el paso del tiempo y las condiciones de uso son determinantes para decidir el reemplazo y evitar riesgos al conducir.