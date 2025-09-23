La participación femenina en el mundo financiero atraviesa una transformación histórica. Cada vez más mujeres ocupan puestos clave en Wall Street y administran activos multimillonarios, en un fenómeno que creció de manera sostenida durante la última década.

Un ejemplo visible es Cathie Wood, CEO de Ark Invest, quien se ha convertido en referente de esta tendencia global. Según el informe Revisión de Financiación para Fundadoras 2025, elaborado por el Female Founders Fund (FFF), actualmente el 17% de los cargos de decisión en empresas de capital de riesgo en Estados Unidos están ocupados por mujeres, cuando en 2014 esa cifra era tres veces menor.

El impacto se refleja también en el volumen de dinero administrado. De acuerdo con un estudio de McKinsey & Company titulado El nuevo rostro de la riqueza: el auge de la inversionista femenina, en 2018 las mujeres en Estados Unidos controlaban alrededor de US$10 billones en activos invertibles. Para 2023, la cifra creció a US$18 billones y las proyecciones apuntan a que hacia 2030 podrían alcanzar los US$34 billones.

Los motivos detrás de este fenómeno son múltiples. McKinsey señala que las mujeres superan a los hombres en nivel educativo y están ganando cada vez más espacio en los empleos mejor remunerados. También influyen factores demográficos y sociales: el incremento de las tasas de divorcio y la mayor expectativa de vida femenina llevan a que muchas se vean al frente de la gestión de su propio patrimonio.

Esta combinación de independencia económica, liderazgo y capacidad de inversión está redefiniendo el mapa financiero global, consolidando a las mujeres como actores centrales en la administración de grandes fortunas y capitales.

Fuente: Ámbito