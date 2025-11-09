El Campeonato Panamericano de Clubes 2025 finalizó con la gran definición de la categoría Varones Senior. Banco Hispano se coronó subcampeón tras perder 3-0 frente a Andes Talleres de Mendoza, en un partido disputado este sábado 8 de noviembre desde las 19:30 en el estadio cubierto Aldo Cantoni.

El conjunto mendocino se impuso con goles de Enrique Nicolás Muzzio (2) y Valentino Rossignoli, mientras que Hispano, pese a la derrota, logró el derecho a participar del Mundial de Clubes 2026 por haber llegado a la final del torneo.

Ambos equipos llegaron a la definición tras duros cruces en semifinales: Hispano eliminó a Lomas de Rivadavia con un 3-1, mientras que Andes Talleres venció 2-1 a Huracán de Parque Patricios.

El plantel subcampeón de Hispano está compuesto por Lucas Ramella y Franco Martín, arqueros; Santiago Balmaceda, Pablo Recio, Lautaro Mesquida, Ignacio de la Torre, Franco Gómez, Víctor Bertrán (capitán) e Ignacio Contegrand. El cuerpo técnico lo integran Daniel Kenan, Darío Bertrán, Sergio Clavel, Néstor Mesquida, Gabriel Sánchez y Luciano Valdez.

En el cruce por el tercer puesto, Lomas de Rivadavia se impuso 5-4 a Huracán de Parque Patricios y cerró el podio del torneo. Este encuentro se jugó el mismo sábado desde las 13:45 en el Aldo Cantoni.