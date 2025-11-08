Un violento episodio se vivió el viernes por la noche en Chimbas. Un hombre terminó internado tras recibir cinco disparos en la zona de los glúteos, luego de protagonizar una discusión con el actual novio de su expareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en el interior del barrio Santo Domingo. De acuerdo a la información policial, el herido, identificado como Walter Molina, de 34 años, habría ido hasta la vivienda de su ex por motivos personales. En ese momento, el actual compañero de la mujer, conocido como “El Chileno”, salió al cruce y, tras una fuerte discusión, extrajo un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones.

Molina fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson en un vehículo particular. El radiograma posterior confirmó que sufrió cinco heridas de bala, localizadas en la zona perineal y los glúteos. Según fuentes policiales, se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internado bajo observación médica.

Un vecino relató que escuchó la pelea y luego varias detonaciones. “Sentí los gritos y después los tiros”, aseguró el testigo, quien además indicó que fue la propia expareja quien llevó al herido al hospital.

El atacante escapó del lugar a bordo de un Toyota Corolla y, aunque ya estaría identificado, permanece prófugo. La investigación quedó a cargo de personal de Comisaría 26ª junto a la UFI Genérica, que busca establecer con precisión cómo se originó el violento episodio y detener al autor de los disparos.