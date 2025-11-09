Vecinos, organizaciones y defensores de los derechos de los animales convocaron a una marcha en San Juan con el objetivo de visibilizar el maltrato y abandono que sufren muchos animales en la provincia. La movilización se realizará el viernes 14 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en la Plaza 25 de Mayo.

La convocatoria fue difundida a través de un video publicado por la fundación Patitas Sin Hogar, en el que expresaron: “San Juan nuevamente se tiñe de sangre y grita de dolor. Los actos de violencia contra los animales siguen en aumento y no parece haber una solución concreta. Marcharemos a favor de los más castigados y desprotegidos”.

Los organizadores aseguraron que la marcha será pacífica y respetuosa, sin confrontación hacia nadie, y que busca generar conciencia sobre la protección animal y exigir medidas efectivas ante la violencia y el abandono. “No marcharemos en contra de nadie, marcharemos por los más vulnerables”, señalaron desde la fundación.

La marcha busca visibilizar la problemática del maltrato animal y generar un cambio en la conciencia social y en las políticas públicas de protección. Con la convocatoria abierta, los organizadores esperan que la Plaza 25 de Mayo se llene de vecinos solidarios, mostrando que el reclamo por la protección de los animales es una causa de toda la comunidad. "Mientras más seamos, más fuerte se escuchará el grito de justicia", concluyeron.