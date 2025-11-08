Un hecho de inseguridad ocurrido este sábado en pleno centro de San Juan terminó con un hombre detenido y un rápido accionar policial que permitió recuperar el elemento sustraído.

Según informaron fuentes de la Comisaría 2°, el detenido fue identificado como Martín Antonio Leguiza Soria, de 36 años, quien fue interceptado por efectivos policiales en la intersección de Entre Ríos y 25 de Mayo, en Capital.

Publicidad

De acuerdo con la denuncia radicada por la víctima, una mujer caminaba por la zona cuando un motociclista se le acercó repentinamente y le arrebató de las manos su teléfono iPhone 15 Pro Max, para luego escapar a toda velocidad.

Inmediatamente, el Centro de Monitoreo Urbano alertó a los móviles de la Policía de San Juan que patrullaban las inmediaciones, tras detectar el movimiento sospechoso del rodado en las cámaras de seguridad.

Publicidad

Minutos después, los uniformados lograron interceptar al sospechoso y procedieron a su detención, recuperando el teléfono robado. El operativo se realizó sin incidentes y con la colaboración de vecinos que presenciaron la persecución.

Tras el procedimiento, Leguiza Soria fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la carátula de “robo simple”. Además, se secuestró la motocicleta en la que se movilizaba al momento del hecho.