Campeonato Panamericano de Clubes: El SEC es campeón en Damas Senior
POR REDACCIÓN
El Campeonato Panamericano de Clubes 2025 finalizó con la gran definición de la categoría Damas Senior. Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan se consagró campeón tras vencer 1-0 a Independiente de La Florida de Chile. El partido se jugó este sábado 8 de noviembre desde las 16:30 en el estadio cubierto Aldo Cantoni.
El único gol del encuentro fue anotado por Julieta Martín Romeu a los 73 minutos, en un partido disputado y equilibrado en todo momento. Con la victoria, SEC además de coronarse campeón, obtuvo el derecho a participar del Mundial de Clubes 2026.
Ambos equipos llegaron a la final tras exigentes semifinales: Independiente derrotó 5-1 a Concepción Patín Club de Argentina, mientras que SEC eliminó a Social San Juan en definición por penales.
El plantel campeón está compuesto por Valentina Cataldo y Emilia Bravo Camacho, arqueras; Brenda Navarro, Giuliana Sánchez, María Paula Amor (capitana), Luciana Lezcano, Sofía Kawka, Delfina Quiroga, Alma Martín Romeu y Julieta Martín Romeu. El cuerpo técnico está integrado por Víctor Bertran como entrenador, acompañado por Cristina Fuentes, Jésica Cabrera, Agustín Agüero y Facundo Romo.
En el partido por el tercer puesto, Concepción Patín Club venció 5-3 a Social San Juan y completó el podio del torneo. Este encuentro se disputó el mismo sábado desde las 12:45 en la pista de Richet Zapata.