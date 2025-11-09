El Campeonato Panamericano de Clubes 2025 finalizó con la gran definición de la categoría Damas Senior. Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan se consagró campeón tras vencer 1-0 a Independiente de La Florida de Chile. El partido se jugó este sábado 8 de noviembre desde las 16:30 en el estadio cubierto Aldo Cantoni.

El único gol del encuentro fue anotado por Julieta Martín Romeu a los 73 minutos, en un partido disputado y equilibrado en todo momento. Con la victoria, SEC además de coronarse campeón, obtuvo el derecho a participar del Mundial de Clubes 2026.

Publicidad

Ambos equipos llegaron a la final tras exigentes semifinales: Independiente derrotó 5-1 a Concepción Patín Club de Argentina, mientras que SEC eliminó a Social San Juan en definición por penales.

El plantel campeón está compuesto por Valentina Cataldo y Emilia Bravo Camacho, arqueras; Brenda Navarro, Giuliana Sánchez, María Paula Amor (capitana), Luciana Lezcano, Sofía Kawka, Delfina Quiroga, Alma Martín Romeu y Julieta Martín Romeu. El cuerpo técnico está integrado por Víctor Bertran como entrenador, acompañado por Cristina Fuentes, Jésica Cabrera, Agustín Agüero y Facundo Romo.

Publicidad

En el partido por el tercer puesto, Concepción Patín Club venció 5-3 a Social San Juan y completó el podio del torneo. Este encuentro se disputó el mismo sábado desde las 12:45 en la pista de Richet Zapata.