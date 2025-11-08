Un nuevo episodio de violencia volvió a golpear al básquet sanjuanino. El partido de cuartos de final del Torneo Clausura Nivel 1 entre Sporting Club Estrella y Ausonia, disputado en la noche del viernes 7 de noviembre en la cancha del club del barrio Estrella, finalizó en una batalla campal entre jugadores, familiares e hinchas.

El encuentro, correspondiente al segundo partido de la serie, había concluido con victoria de Ausonia por 70 a 60, resultado que igualó el cruce 1 a 1. El primer duelo, jugado en la cancha de Ausonia, había sido triunfo para Estrella por 77 a 73. En la previa, el conjunto de Ausonia, segundo en la tabla general, llegaba como favorito ante el séptimo clasificado, pero el cierre del juego derivó en incidentes.

Según informaron testigos a DIARIO HUARPE, la pelea comenzó en el momento del saludo final entre ambos equipos. Como es habitual, jugadores y entrenadores se disponían a intercambiar gestos deportivos al cierre del encuentro, cuando dos jugadores de Ausonia habrían cruzado palabras con un integrante de Estrella. Ese intercambio verbal derivó en empujones y, en cuestión de segundos, la tensión se trasladó a los alrededores del campo de juego.

En medio del forcejeo, un hombre, que sería padre de uno de los jugadores de Estrella, ingresó al rectángulo de juego para intervenir, lo que desató aún más el caos. En ese instante también se sumaron simpatizantes de Ausonia, generándose una pelea generalizada con golpes de puño y patadas. La situación fue rápidamente controlada por dirigentes y allegados, aunque el clima de tensión se mantuvo durante varios minutos.

Todo indica que, tras los incidentes, los árbitros deberán elevar un informe detallado a la Federación Sanjuanina de Básquet. A partir de allí, se iniciaría el procedimiento correspondiente, en el que ambos clubes, Estrella y Ausonia, presentarían sus respectivos descargos, que luego serían analizados por el Honorable Tribunal de Disciplina.

Las autoridades de la Federación Sanjuanina de Básquet y del Tribunal de Disciplina serán las encargadas de evaluar el caso y determinar si habrá sanciones para los jugadores involucrados. Además, se analizaría la posible suspensión de la cancha de Estrella, donde ocurrieron los hechos.