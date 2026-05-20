La senadora nacional Patricia Bullrich presentó este martes su declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025 ante la Oficina Anticorrupción y el Senado de la Nación.

La documentación fue registrada el 19 de mayo mediante el sistema oficial y recibida formalmente un día después por las áreas de control del Senado de la Nación Argentina.

La presentación se da en medio de la controversia política por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aún no presentó públicamente su declaración jurada patrimonial y es objeto de una investigación judicial sobre su patrimonio.

Según la información administrativa, Bullrich cumplió con la actualización anual antes del vencimiento del plazo establecido, correspondiente al ciclo 2025.

El contexto político incluye cuestionamientos internos dentro del oficialismo por la demora en la presentación de Adorni, situación que generó debate en el entorno del Gobierno que encabeza Javier Milei.

Adorni argumentó que la difusión de su declaración podría interferir en la investigación judicial en curso, que involucra al juez Ariel Lijo y al fiscal Gerardo Pollicita.

En paralelo, el Gobierno dispuso una prórroga del plazo general para la presentación de declaraciones juradas, que pasó del 30 de mayo al 30 de junio, en medio de la discusión política por el caso.

Bullrich había planteado previamente la necesidad de avanzar con la presentación de Adorni, en el marco de las tensiones internas que atraviesa el oficialismo por el manejo de la información patrimonial de los funcionarios.

La nueva declaración jurada aún no fue publicada en su totalidad por los organismos de control, aunque el ingreso formal ya quedó registrado en el sistema estatal correspondiente.