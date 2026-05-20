El inició el juicio por la muerte de Lucía Rubiño, su padre Jorge Rubiño volvió a expresarse públicamente y reclamó una condena para el acusado en el proceso que comenzó este miércoles en San Juan.

El debate oral se desarrolla en el Juzgado de Menores, donde se analizan las circunstancias del hecho ocurrido el 15 de octubre, que terminó con la muerte de la adolescente. La instancia judicial se da en un marco de fuerte expectativa por parte de la familia y del entorno de la víctima.

En sus declaraciones, Rubiño sostuvo que “la expectativa es que sea condenado por homicidio culposo, como lo vio en primer momento la jueza Camus y ahora debe hacerlo el juez Toro. Quiero que vaya preso porque es lo que se merece”. El planteo estuvo centrado en la necesidad de una resolución judicial que, según expresó, represente justicia en el caso.

El padre de la joven también describió el impacto emocional que atraviesa la familia desde el hecho. “Estamos todos muy destruidos, va pasando tanto tiempo y tenés un dolor en el alma que no se te pasa nunca: todo esto del juicio te reabre la herida todo de nuevo”, señaló, al referirse a la exposición que implica el desarrollo del debate oral.

En otro tramo de sus declaraciones, Rubiño expresó el dolor cotidiano que atraviesan desde la pérdida. “Es difícil seguir”, indicó al ser consultado en la previa de la audiencia, en un contexto marcado por el inicio del proceso judicial.

Asimismo, reiteró su pedido de condena y remarcó su postura respecto del acusado. “A mi hija la tengo en un cajón, él puede ir preso”, afirmó, al insistir en su reclamo de una sentencia condenatoria.

Durante la jornada inicial del juicio también se avanzó en la organización del debate y en la exposición de las partes intervinientes, bajo el régimen del sistema penal juvenil, con intervención del tribunal competente.

Rubiño agregó que seguirá de cerca el desarrollo del proceso y que acompañará las instancias en las que declaren testigos cercanos a la víctima. En ese sentido, adelantó que estará presente en las afueras del edificio judicial cuando declaren las amigas de Lucía y su entorno más cercano.

El juicio continúa con la presentación de pruebas y testimonios que buscarán determinar responsabilidades en torno al hecho que derivó en la muerte de la adolescente. El proceso se mantiene bajo atención pública debido a la gravedad del caso y a la expectativa de la resolución judicial.