La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanzó con un nuevo esquema de descentralización administrativa que permitirá acercar la gestión de cobro de tasas municipales a los barrios, a través de uniones vecinales e instituciones intermedias.

La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo municipal encabezado por la intendenta Susana Laciar y quedó formalizada con la firma de convenios y actas de adhesión realizadas este miércoles en la Sala de Cuadros del Palacio Municipal.

El nuevo sistema se apoya en la Ordenanza Nº 14160, aprobada por el Concejo Deliberante, que crea el Régimen de Descentralización Administrativa para la gestión y cobranza de tasas municipales.

Desde el municipio explicaron que el objetivo es lograr una administración “más cercana, participativa y eficiente”, facilitando a los vecinos la realización de trámites y pagos en instituciones de cada sector.

Con este esquema, las uniones vecinales adheridas podrán colaborar en el cobro de tasas municipales correspondientes a sus barrios. A cambio, recibirán una retribución equivalente al 10% de lo recaudado por el servicio prestado.

De acuerdo a la normativa, los fondos ingresarán directamente a las cuentas oficiales del municipio, con el objetivo de garantizar transparencia y control administrativo. Además, las entidades deberán emitir comprobantes y presentar informes y rendiciones mensuales ante la comuna.

En esta primera etapa se sumaron la Unión Vecinal de Fomento Barrio Residencial Tulum, la Unión Vecinal Barrio Carolina II, la Unión Vecinal Barrio Parque Universitario, la Unión Vecinal Barrio Frondizi, la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento de Concepción, la Asociación Civil Unión Vecinal Barrio Santa Teresita, la Unión Vecinal Barrio del Carmen, la Unión Vecinal Barrio FUVA y la Unión Vecinal Residencial Chacabuco.

Durante el acto participaron también concejales, funcionarios y directores del Ejecutivo municipal.

Otro de los puntos establecidos en la ordenanza es que las instituciones interesadas en incorporarse al régimen deberán contar con personería jurídica vigente, condición obligatoria para poder participar del sistema.

Desde la gestión de Laciar señalaron que la medida forma parte de un proceso de modernización administrativa que busca optimizar recursos y fortalecer el vínculo entre el municipio y las organizaciones barriales, acercando servicios y simplificando gestiones para los vecinos de Capital.