En medio de la discusión nacional por los cambios en el régimen de Zona Fría, la diputada nacional por San Juan Nancy Picón salió a defender las modificaciones y aseguró que los usuarios sanjuaninos que cumplan condiciones de vulnerabilidad continuarán recibiendo el subsidio en la tarifa de gas.

La legisladora de Producción y Trabajo sostuvo que el impacto real que tendrá la medida en la provincia y remarcó que el beneficio seguirá vigente para quienes cumplan determinados requisitos sociales y económicos.

“San Juan va a mantener el subsidio para las personas que cumplan con cualquiera de los requisitos”, afirmó Picón. Según explicó, podrán conservar el descuento quienes tengan certificado de discapacidad en el hogar, quienes posean vivienda única, quienes perciban ingresos de hasta $4.300.000 o sean veteranos de guerra.

La diputada insistió en que el objetivo de los subsidios es asistir a los sectores que más lo necesitan y sostuvo que el nuevo esquema apunta justamente a focalizar el beneficio. “Los subsidios están para llegar a quienes más lo necesitan. Y en San Juan las personas que más lo necesitan lo van a mantener”, remarcó.

Otro de los puntos que destacó la legisladora es que el alcance de Zona Fría en San Juan es menor al que se plantea en algunos sectores políticos y mediáticos. “Es importante recalcar que Zona Fría solo se aplica a pocos departamentos de San Juan. Están diciendo que once lo pierden, pero si no tienen gas natural no lo van a perder”, señaló.

En ese sentido, aclaró que actualmente el régimen alcanza únicamente a cinco departamentos de la provincia que cuentan con acceso a gas natural y que, dentro de esos distritos, el beneficio continuará para los usuarios que encuadren en alguno de los criterios establecidos.

El debate sobre Zona Fría volvió a instalarse luego de que se conocieran modificaciones impulsadas a nivel nacional para redefinir el esquema de subsidios energéticos y focalizarlo en sectores vulnerables.

Actualmente, unos 122.000 usuarios de gas en San Juan están alcanzados por el descuento en la boleta. Sin embargo, de aprobarse los cambios, se estima que alrededor de 45.000 pasarán a pagar tarifa plena debido a que no cumplirán con los requisitos de vulnerabilidad previstos en el nuevo esquema.