Trabajadores y trabajadoras de la salud, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, sindicatos, universidades, autoridades sanitarias provinciales y municipales, así como ciudadanos y ciudadanas de a pie, marcharon este miércoles para reclamar el cese del ajuste del Gobierno Nacional sobre el sistema sanitario argentino.

Por las calles de Buenos Aires circularon miles de personas con carteles y pancartas que decían: “Si hay cascada que sea de medicamentos”, “Si nos quieren vaciar las salas lucharemos en las calles” y “La casta que no llega a fin de mes te atiende las 24 horas”. Entre estas y otras consignas, circularon por la vía pública para visibilizar la crisis profunda del sistema sanitario público y privado que afecta de manera transversal en todo el país.

“Soy el remedio sin receta y Milei, mi enfermedad”, cantó una de las pancartas de la Marcha por la Salud, reversionando el hit de Fabiana Cantilo. El cartel lo sostenían quienes manifestaron desde la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), una de las múltiples organizaciones que se sumó al reclamo contra el ajuste sobre el sector sanitario. Más de 60.000 personas participaron de la movilización, desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo, bajo un lema en común: “La salud no puede esperar”.

El documento leído a modo de cierre denunció que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 40% respecto de 2023, mientras continúan los recortes sobre programas esenciales, vacunas, medicamentos, salud mental y discapacidad. También se advirtió que más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga y que los hospitales públicos atraviesan niveles de ocupación cercanos al 90%, incluso antes del invierno. Así lo advirtió el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, días atrás.

“Defendemos una concepción de la salud como derecho social y humano fundamental, no como privilegio ni mercancía”, señalaron las organizaciones convocantes, muchas de ellas integrantes del Foro por el Derecho a la Salud. Entre los motivos para marchar se incluyeron el aumento de enfermedades prevenibles, el crecimiento de las internaciones por patologías crónicas y el deterioro de indicadores sanitarios sensibles como la mortalidad infantil y materna. También movilizó el rechazo al desmantelamiento del Programa Remediar, el desfinanciamiento del PAMI, los recortes en vacunación, salud mental y discapacidad.

“El Gobierno Nacional está destruyendo el sistema de salud público, de la seguridad social, está sacando los medicamentos, las vacunas, está bajando los sueldos en las residencias. Está destruyendo la salud de hoy y del futuro. El pueblo no va a entregar sus derechos”, remarcó Kreplak.

“Estamos en la calle porque los recortes de Milei nos están conduciendo a una catástrofe sanitaria en la Argentina. El 80% de las obras sociales están desfinanciadas, los salarios de trabajadores están por debajo de la pobreza, millones de argentinos y argentinas no pueden acceder al derecho a la salud. Queremos que esto cambie”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Consideramos que somos las principales víctimas de este desfinanciamiento y desregulación. Para que no vuelva a suceder”, dijo Gisel Oviedo, hermana de Dani, víctima del fentanilo contaminado, por el que murieron más de un centenar de personas.

La Marcha por la Salud se replicó en distintos puntos del país, como Rosario. Allí Lorena Almirón, Secretaria General de ATE Rosario, repudió las políticas de ajuste y resaltó la necesidad de “hablar de salarios y condiciones de trabajo” en el sector.

En el marco de la marcha, contó: “Escuchaba a una jubilada decir que compraba su medicación mes por medio porque no podía comprarla todos los meses. Eso nos da la pauta que lo que venimos diciendo acerca de la situación del PAMI: es un genocidio de los adultos mayores y no lo podemos permitir”.



El Ministerio de Salud de la Nación viene respondiendo a los reclamos con acusaciones, sobre todo a la Provincia de Buenos Aires. En esa línea, previo a la marcha se colgó un cartel en la fachada de la cartera que conduce Mario Lugones, exhibiendo que el Gobierno Nacional destina casi 2 billones de pesos a la salud de los bonaerenses. “Spoiler: no alcanza. La plata la sacan de la PBA y apenas pusieron en salud el 0,038% de lo que aportan los bonaerenses. El chiste se hace solo. Nos sacaron casi la mitad del presupuesto, sacaron medicamentos, vacunas y tratamientos”, respondió Kreplak antes de marchar.

El gobernador Axel Kicillof también contestó el mensaje: “El gobierno de Milei miente: ellos abandonaron a los bonaerenses. En el marco de la Marcha Federal de la Salud, el Ministerio de Salud nacional intenta desviar la atención y, como hacen con todos los temas, no hacerse cargo de su gestión. Los números son evidentes: Milei y su gobierno aplican un ajuste brutal sobre la salud de las y los bonaerenses”. Recordó además que “la realidad es otra: la deuda es del Gobierno nacional con la PBA, superando los $18 billones, de los cuales más de $3 billones corresponden a salud y programas asociados”.