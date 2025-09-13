Publicidad
Provinciales > Compromiso ambiental

Campaña verde en San Juan: estudiantes del Central recolectan residuos tecnológicos

Este sábado 13 de septiembre, de 9 a 16, estudiantes del Colegio Central Universitario impulsan la campaña de recolección de residuos tecnológicos domiciliarios. La actividad cuenta con el acompañamiento de docentes y autoridades de la Secretaría de Ambiente.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La institución educativa está ubicada en avenida José Ignacio de la Roza 1527 oeste, en Capital. 

Este sábado 13 de septiembre, los alumnos del Colegio Central Universitario Mariano Moreno llevarán adelante una nueva edición de la campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La actividad tendrá lugar en la sede escolar, ubicada en avenida José Ignacio de la Roza 1527 oeste, en Capital. La campaña se realizará en horario de 9 a 16.

La propuesta, que se repite cada año, tiene como objetivo fomentar la disposición responsable de artículos tecnológicos en desuso, contribuyendo al cuidado del ambiente y evitando que este tipo de residuos terminen en la basura común.

De acuerdo a lo informado, se recibirán artículos del hogar de tamaño pequeño o mediano, de hasta 50 kilos por unidad. Entre los objetos que se pueden acercar se incluyen televisores, equipos de música, parlantes, electrodomésticos, monitores, impresoras, teclados, CPU, placas electrónicas, teléfonos de línea, celulares y módems.

Los estudiantes serán los protagonistas de la jornada y estarán acompañados por docentes del establecimiento. Además, alrededor de las 11 horas se sumarán autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para acompañar el desarrollo de la campaña.

La iniciativa, impulsada desde el colegio con el apoyo del Gobierno de San Juan, busca generar conciencia social y ambiental en la comunidad, invitando a las familias a participar de esta acción de reciclaje y compromiso colectivo.

