Este sábado 13 de septiembre, los alumnos del Colegio Central Universitario Mariano Moreno llevarán adelante una nueva edición de la campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La actividad tendrá lugar en la sede escolar, ubicada en avenida José Ignacio de la Roza 1527 oeste, en Capital. La campaña se realizará en horario de 9 a 16.

La propuesta, que se repite cada año, tiene como objetivo fomentar la disposición responsable de artículos tecnológicos en desuso, contribuyendo al cuidado del ambiente y evitando que este tipo de residuos terminen en la basura común.

De acuerdo a lo informado, se recibirán artículos del hogar de tamaño pequeño o mediano, de hasta 50 kilos por unidad. Entre los objetos que se pueden acercar se incluyen televisores, equipos de música, parlantes, electrodomésticos, monitores, impresoras, teclados, CPU, placas electrónicas, teléfonos de línea, celulares y módems.

Los estudiantes serán los protagonistas de la jornada y estarán acompañados por docentes del establecimiento. Además, alrededor de las 11 horas se sumarán autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para acompañar el desarrollo de la campaña.

La iniciativa, impulsada desde el colegio con el apoyo del Gobierno de San Juan, busca generar conciencia social y ambiental en la comunidad, invitando a las familias a participar de esta acción de reciclaje y compromiso colectivo.