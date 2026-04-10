La Municipalidad de la Ciudad de San Juan extendió el operativo gratuito de salud visual y abordaje integral destinado a niños y adolescentes, que se desarrolla en el Barrio Manantial, en el sector de Trinidad.

La actividad continuará del 13 al 17 de abril en el Centro Integrador Comunitario (CIC), tras registrarse una alta demanda de vecinos que se acercaron para acceder a las prestaciones.

La iniciativa forma parte del programa Ver para Ser Libres, impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con el Gobierno de San Juan —a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano— y el municipio capitalino.

El operativo incluye controles oftalmológicos gratuitos y entrega de lentes, aunque desde la organización informaron que, debido a la cantidad de consultas, los anteojos se entregarán en un plazo aproximado de 10 días.

Además de la atención visual, se brindan servicios integrales para toda la comunidad, como controles de signos vitales, peso y talla, vacunación, medicina familiar, test de ITS, odontología y atención en salud mental.

También se suman acciones vinculadas al programa de antisedentarismo, vacunación canina y gestión de tarjeta SUBE.

El operativo funciona por orden de llegada, en horario de 9 a 13 y de 14 a 16, y los interesados deben presentarse con DNI para acceder a las prestaciones.