El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó duras definiciones políticas al asegurar que el kirchnerismo “no es una opción en la Argentina” y descartó de plano cualquier posibilidad de que el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llegue a la presidencia.

“Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina”, afirmó el funcionario durante su exposición en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña.

En ese contexto, Caputo apeló a una referencia cultural al mencionar la serie El Eternauta para reforzar su postura. “La mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona”, sostuvo, en alusión al kirchnerismo, al que definió como parte del pasado político del país.

El titular del Palacio de Hacienda reconoció que el proceso económico en marcha implica una transición compleja tras “20 años de populismo”, y admitió que existe escepticismo tanto en la sociedad como en el empresariado. Sin embargo, aseguró que el objetivo del Gobierno es consolidar un escenario de confianza y crecimiento sostenido.

En materia económica, Caputo se mostró optimista y sostuvo que la economía “va a seguir mejorando”. Según explicó, cuenta con información y herramientas de análisis que le permiten proyectar un escenario favorable, incluso por encima de las estimaciones de muchos analistas.

Uno de los puntos destacados de su exposición fue el rol del Banco Central. El ministro afirmó que, de mantenerse el ritmo actual, la entidad podría comprar hasta 24.000 millones de dólares durante 2026. “Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de 10.000 millones”, señaló.

En un escenario más conservador, indicó que la acumulación podría ubicarse entre 17.000 y 24.000 millones de dólares, impulsada principalmente por el ingreso de divisas provenientes de exportaciones.

En ese sentido, remarcó el potencial de los sectores energético y minero, que según sus proyecciones podrían generar un superávit comercial de hasta 60.000 millones de dólares hacia 2031, unos 40.000 millones más que en la actualidad.

Caputo también aseguró que el actual nivel de reservas y flujo de divisas permite desmontar lo que definió como el “mito de la restricción externa”. Según explicó, hoy existen dólares suficientes tanto para importadores como para empresas que buscan girar utilidades o para ahorristas.

“El Central viene comprando a razón de 100 millones de dólares por día desde que empezó el año”, detalló, y recordó que al asumir el Gobierno se encontró con una deuda de 40.000 millones de dólares con importadores.

Finalmente, el ministro repasó los indicadores económicos que, a su criterio, respaldan el rumbo oficial: baja de la inflación, recuperación de salarios, avances en la modernización laboral y un crecimiento sostenido de la actividad durante los últimos 24 meses.

“¿Esto quiere decir que está todo bien? No. Quiere decir que vamos bien. Si tenemos en cuenta de dónde venimos, estamos extremadamente bien”, concluyó.