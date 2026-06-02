La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo elemento clave con la declaración de Soledad, expareja de Claudio Barrelier y propietaria del Ford Ka que está bajo análisis judicial. Por primera vez, la mujer relató qué ocurrió el día en que la adolescente desapareció y cómo el acusado utilizó su vehículo.

Según su testimonio, Barrelier —con quien mantuvo una relación durante algunos meses— volvió a contactarla tras varios días de distanciamiento y le pidió el auto prestado el lunes 25 de mayo. “Engañó a toda mi familia”, afirmó, al tiempo que aseguró que nunca imaginó el desenlace del caso.

La mujer explicó que era habitual que él utilizara su vehículo, por lo que en un primer momento no le resultó extraño el pedido. Sin embargo, reconoció que le llamó la atención que reapareciera luego de más de una semana sin verse. “Me manipuló, me mintió desde el primer momento”, expresó.

El día anterior, Soledad se había negado a prestarle el auto, pero finalmente accedió al día siguiente. Barrelier llegó a su casa en un servicio de transporte y le dijo que necesitaba el vehículo para llevar ropa a un familiar. Antes de retirarse, también le comentó que había declarado ante la Justicia por haber sido la última persona en ver a Agostina.

“Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación”, sostuvo la mujer. A pesar de ese presentimiento, el acusado se retiró con el Ford Ka y permaneció fuera durante más de una hora. Durante ese tiempo, no respondió a los llamados, lo que aumentó la preocupación de la propietaria, quien llegó a pensar que le habían robado el vehículo.

Al regresar, Soledad no advirtió elementos sospechosos dentro del auto, más allá de un fuerte olor a cigarrillo. Luego ambos salieron a realizar compras, momento en el que Barrelier recibió un llamado del padre de Agostina, quien posteriormente se presentó en la vivienda.

La mujer aseguró que estuvo presente durante esa conversación y que le llamó la atención la seguridad con la que el acusado respondió. “No titubeó en ningún momento”, remarcó, y agregó que la firmeza de sus palabras hacía parecer verídico su relato.

Ese mismo día, Soledad trasladó a Barrelier hasta su domicilio en barrio Cofico, donde se había realizado un allanamiento. Según indicó, el hombre quería regresar a su casa tras el procedimiento judicial.

Actualmente, la Justicia intenta reconstruir el recorrido exacto que realizó el Ford Ka durante el tiempo en que estuvo en manos del acusado. Las pericias sobre el vehículo y el análisis de las comunicaciones telefónicas son consideradas claves para avanzar en la causa.

Claudio Barrelier permanece detenido mientras continúa la investigación, que ahora suma este testimonio central para esclarecer lo ocurrido en las horas previas al crimen.