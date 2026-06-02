La Selección Argentina intensifica su preparación en Kansas, a exactamente dos semanas de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Con el foco puesto en la puesta a punto física, el entrenador Lionel Scaloni dispuso este martes su segundo entrenamiento en suelo estadounidense, elevando la carga de los trabajos técnicos tras una jornada inicial de recuperación.

La atención se centra en la evolución de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Ambos trabajaron de manera diferenciada durante el lunes, bajo la estricta supervisión del cuerpo médico, buscando llegar en óptimas condiciones al estreno en la Copa del Mundo.

El primer esquema táctico

Ante la ausencia de sus máximas figuras, Scaloni decidió probar una alineación que podría servir de base para el amistoso clave ante Honduras, el cual será el termómetro definitivo para medir el estado real del plantel.

En el ensayo técnico, el once que dispuso el entrenador fue el siguiente: Gerónimo Rulli en el arco; una línea de cuatro con Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; mientras que el mediocampo estuvo integrado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Arriba, la responsabilidad ofensiva recayó sobre el tridente conformado por Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El camino al debut

Para el cuerpo técnico, el duelo ante los hondureños no es solo un amistoso más: será la prueba de fuego donde los jugadores serán exigidos al máximo para evaluar su capacidad de respuesta. Scaloni toma nota minuciosamente, sabiendo que cada minuto en cancha es vital para ensamblar las piezas antes del 16 de junio, fecha en la que Argentina saldrá a defender su título ante Argelia.