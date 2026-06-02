Máxima Zorreguieta se unió al Ejército de Países Bajos a los 55 años

Máxima Zorreguieta decidió dejar de lado por un momento los protocolos habituales para vestir el uniforme de la Real Fuerza Terrestre. A sus 55 años, la reina consorte de los Países Bajos se incorporó como reservista, completando una instrucción inicial que marca un hito sin antecedentes en las monarquías europeas. La Casa Real anunció que la argentina atravesó las mismas pruebas físicas y tácticas que el resto de los aspirantes, demostrando que no hubo privilegios en su camino hacia la boina militar.

En medio de este desafío, la monarca participó en marchas extenuantes cargando su propio equipo y realizó ejercicios de supervivencia que incluyeron técnicas de camuflaje, arrastre y defensa personal.

Su entrenamiento también contempló habilidades esenciales como el tiro con armas de fuego, la lectura de mapas tácticos, primeros auxilios en combate y el estudio de la legislación militar. Al finalizar, recibió su boina con el distintivo del león dorado sobre fondo rojo punzó, un honor reservado para quienes integran el Estado Mayor.

Su nueva labor se desarrollará dentro del Gabinete Militar de Su Majestad el Rey, permitiéndole desempeñar un rol estratégico a nivel global. Al concluir su formación, Máxima obtendrá el rango de Teniente Coronel.

Esta iniciativa responde a la historia de la Casa de Orange y al contexto actual de seguridad en Europa. Además, sigue los pasos de su esposo Guillermo Alejandro, quien suele pilotear aviones oficiales, y acompaña el proceso de su hija Amalia, quien ya se entrena con la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército.