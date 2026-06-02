La Justicia dictó este martes el sobreseimiento absoluto de Leonardo Nieto, el hombre que permanecía bajo investigación por la muerte de su pareja y madre de sus tres hijas, María Rosana Agüero, quien falleció luego de sufrir graves quemaduras en un hecho ocurrido en el barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia.

La resolución judicial puso fin a una investigación que, en un primer momento, había colocado al hombre bajo sospecha tras el fallecimiento de la mujer, quien presentaba quemaduras en el 88% de su cuerpo. Incluso, luego del deceso, Nieto había sido detenido de manera preventiva mientras avanzaban las medidas ordenadas por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales y CAVIG.

Sin embargo, el desarrollo de la pesquisa modificó por completo el escenario inicial y terminó descartando cualquier participación del hombre en el episodio. Uno de los elementos centrales para arribar a esa conclusión fue la Cámara Gesell practicada a la hija mayor de la pareja. Según trascendió en el marco del expediente, la menor relató que su padre no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el hecho y que fue ella misma quien observó cómo su madre se arrojaba combustible sobre el cuerpo.

Ese testimonio fue considerado de relevancia por los investigadores y resultó compatible con el resto de las pruebas incorporadas al expediente. A ello se sumaron distintas pericias y entrevistas realizadas durante la investigación, incluyendo testimonios de vecinos que describieron a Agüero como una persona conflictiva y con antecedentes de episodios de violencia e inconducta.

Además, la causa incorporó un antecedente previo que fortaleció la hipótesis descartando la autoría de Nieto. Según surgió del expediente, la mujer habría protagonizado anteriormente un episodio similar utilizando queroseno, situación que en aquella oportunidad le provocó lesiones menores.

Con todos esos elementos reunidos, tanto la Justicia como el Ministerio Público Fiscal entendieron que no existían pruebas para sostener que Leonardo Nieto hubiera provocado las quemaduras que terminaron causando la muerte de Agüero.

De esta manera, este martes se resolvió el sobreseimiento absoluto del hombre, cerrando una causa que inicialmente fue investigada como un posible hecho de violencia extrema, pero que finalmente concluyó sin atribución penal contra la pareja de la víctima.