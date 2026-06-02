Receta de polenta dulce cremosa y barata para los días de frío

Cuando bajan las temperaturas, las preparaciones caseras y reconfortantes vuelven a ocupar un lugar especial en la mesa. La polenta dulce es una de esas opciones sencillas que resalta por su bajo costo y su capacidad para abrigar el alma. Esta receta tradicional, que combina la textura característica del maíz con leche, azúcar y un toque de canela, fue durante décadas una alternativa nutritiva para la merienda o el postre, aunque no sea tan conocida como el arroz con leche.

Para realizarla en casa se necesita un litro de leche, 100 gramos de polenta instantánea y 80 gramos de azúcar. Los sabores se realzan con una cucharadita de esencia de vainilla, canela en polvo a gusto y ralladura de limón opcional.

El procedimiento es simple y rápido. Primero se debe colocar la leche en una olla a fuego medio y agregar el azúcar mezclando hasta que se disuelva. Una vez que el líquido está caliente, se incorpora la polenta en forma de lluvia mientras se revuelve constantemente. La cocción requiere de tres a cinco minutos de mezclado continuo hasta que la preparación espese. Al retirar del fuego se suman la vainilla y el limón para luego servir el plato caliente en bowls individuales.

El secreto para obtener una textura aún más suave consiste en reemplazar una parte de la leche por crema de leche o añadir una cucharada de manteca al finalizar. Es una comida muy rendidora que utiliza pocos ingredientes que suelen estar presentes en el hogar. Se disfruta mejor recién hecha y espolvoreada con canela, ideal para acompañar un té, un café o un mate caliente durante los días más fríos del año.