El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fijó un plazo para presentar su declaración jurada patrimonial integral, uno de los documentos más esperados por la dirigencia política y judicial en las últimas semanas. Aunque aún no definió el día exacto, desde su entorno confirmaron que la documentación será presentada antes del 15 de junio.

La decisión se produce en un contexto de fuerte exposición pública para el funcionario, quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación de la declaración jurada es considerada por el oficialismo como una herramienta clave para despejar dudas sobre la evolución de su patrimonio.

Según fuentes cercanas a Adorni, la fecha definitiva todavía no fue establecida, aunque se evalúa concretarla durante los primeros días de junio. En la Casa Rosada entienden que la difusión de la documentación podría contribuir a reducir la presión política y mediática que rodea al caso.

El plazo legal para la presentación fue recientemente extendido por la Oficina Anticorrupción. Una resolución oficial prorrogó el vencimiento original del 31 de mayo hasta el 31 de julio de 2026, otorgando más tiempo a los funcionarios nacionales para completar el trámite.

Sin embargo, la situación de Adorni adquirió una relevancia particular luego de que distintos dirigentes, entre ellos Patricia Bullrich, reclamaran públicamente que adelantara la presentación para aclarar su situación patrimonial. La presión política se intensificó a medida que avanzaron las denuncias y las investigaciones judiciales.

Desde el Gobierno sostienen que la documentación permitirá explicar el origen y la evolución de los bienes del funcionario. Incluso el presidente Javier Milei aseguró semanas atrás que Adorni presentaría los números antes del vencimiento legal y defendió públicamente su actuación.

En paralelo, el oficialismo sigue de cerca el impacto político que podría tener la presentación. Algunas fuentes gubernamentales consideran que el inicio del Mundial 2026 ayudará a reducir la atención mediática sobre el caso, aunque reconocen que la difusión de la declaración jurada tendrá una fuerte repercusión pública.

Mientras tanto, la expectativa continúa centrada en conocer el detalle completo del patrimonio del jefe de Gabinete. La documentación será observada tanto por la Justicia como por la oposición, en un contexto donde la transparencia de los funcionarios se ha convertido en uno de los principales temas de debate político.