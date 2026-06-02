Durante más de medio siglo, la historia del llamado “hombre de Taured” alimentó teorías sobre universos paralelos, viajeros del tiempo y realidades alternativas. Todo comenzó, según la leyenda, en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, cuando un hombre de aspecto europeo presentó un pasaporte emitido por un país que nadie conocía: Taured.

El episodio habría ocurrido en la década de 1950. Los agentes de inmigración quedaron desconcertados al revisar la documentación. El viajero insistía en que Taured existía desde hacía más de mil años y señalaba en los mapas una zona ubicada entre Francia y España. Lo extraño era que el lugar que indicaba correspondía a Andorra, un pequeño país europeo reconocido internacionalmente.

Según las versiones más difundidas, el hombre llevaba dinero de distintos países, documentos comerciales y visados aparentemente auténticos. Incluso afirmaba haber viajado varias veces a Japón por motivos laborales. Ante la imposibilidad de verificar su identidad, las autoridades decidieron retenerlo mientras continuaban investigando el origen de sus papeles.

La parte más inquietante de la historia llegó horas después. El viajero fue alojado en un hotel bajo vigilancia, pero a la mañana siguiente había desaparecido. No había señales de escape ni registros de que hubiera abandonado el edificio. A partir de ese momento nació una de las leyendas urbanas más famosas del siglo XX.

Con el paso de los años aparecieron explicaciones más racionales. Investigaciones posteriores vincularon el relato con un caso real protagonizado por John Allen Kuchar Zegrus, un presunto estafador internacional que utilizaba documentación falsa y que fue detenido en Japón por fraude migratorio. Para muchos investigadores, la historia paranormal habría surgido a partir de ese hecho verdadero, mezclado con exageraciones y rumores.

Sin embargo, la falta de registros oficiales claros y las múltiples versiones que circulan en internet mantienen vivo el misterio. Mientras algunos creen que todo fue una elaborada falsificación, otros continúan viendo en Taured una posible puerta hacia una realidad paralela. Lo único seguro es que, décadas después, el hombre del pasaporte imposible sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la cultura popular.