Con la llegada de las bajas temperaturas, el Ministerio de Salud advirtió sobre el aumento en la circulación de virus respiratorios y recordó la importancia de reforzar las medidas de prevención para proteger a la población durante la temporada invernal.

Uno de los pilares fundamentales es mantener al día el Calendario Nacional de Vacunación. Desde la cartera sanitaria destacaron que las vacunas están disponibles en el Vacunatorio Central, en unidades móviles, hospitales y centros de salud de toda la provincia, y que constituyen una herramienta clave para prevenir enfermedades, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Además, se recomienda sostener hábitos básicos de higiene que ayudan a reducir la transmisión de virus. Entre ellos, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Otro punto importante es el uso de barbijo en personas con síntomas respiratorios que conviven con bebés o integrantes de grupos vulnerables. Esta medida permite disminuir el riesgo de contagio en entornos cercanos.

Las autoridades sanitarias también hicieron hincapié en evitar la automedicación ante la aparición de síntomas. En esos casos, aconsejan realizar una consulta médica oportuna para recibir un diagnóstico adecuado y el tratamiento correspondiente.

El Ministerio de Salud subrayó que la adopción de estas medidas no solo reduce riesgos individuales, sino que también contribuye a cuidar la salud colectiva en una época del año en la que aumentan las enfermedades respiratorias.

De esta manera, la prevención, la información y la responsabilidad social se consolidan como herramientas fundamentales para atravesar el invierno con menores niveles de contagio y mayor protección para toda la comunidad.