Tini Stoessel reclamó justicia por el femicidio de Agostina Vega

Tini Stoessel utilizó su gran alcance en las plataformas digitales para expresar su dolor y preocupación frente a una problemática que no cesa en el país. La artista se hizo eco de los casos de Agostina Vega, una adolescente de 14 años oriunda de Córdoba cuyo cuerpo fue hallado tras una búsqueda desesperada, y de Dulce Candia, una joven de 17 años que desapareció en Misiones el 17 de mayo y también fue encontrada sin vida. Ante estos hechos que conmocionaron a la sociedad, la cantante compartió una reflexión profunda donde afirmó que "Ninguna está a salvo".

Con un descargo cargado de angustia, la estrella pidió "Justicia por Agostina y por Dulce" y describió el sentimiento de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres al expresar que les toca "Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para".

En su mensaje, que rápidamente se volvió viral, Tini destacó que es doloroso "Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad". El reclamo no terminó ahí, ya que lanzó una serie de preguntas punzantes sobre la frecuencia de estos ataques al cuestionar "¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?".

La publicación se realizó sobre un dato alarmante que indica que en Argentina muere una mujer cada 31 horas por femicidio desde hace 11 años. Stoessel, quien tiene un historial de compromiso con causas sociales y el movimiento Ni Una Menos, cerró su intervención con un pedido de "Justicia por todas" para brindar apoyo a la familia de Agostina y exigir respuestas estatales.

Su voz se unió a la de diversas organizaciones sociales y referentes culturales que buscan que estos crímenes no queden impunes y que se tomen medidas urgentes para proteger a las niñas y mujeres en todo el territorio nacional.