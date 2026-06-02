Un bebé halló cocaína jugando y ahora la Justicia Federal investiga el caso

La investigación por el hallazgo de un envoltorio con cocaína al alcance de un niño de apenas un año y medio en el departamento Angaco ya quedó en manos de la Justicia Federal, que buscará determinar el origen de la sustancia y establecer quién era su propietario.

El episodio ocurrió el viernes pasado, cuando la madre del pequeño lo trasladó al hospital de Angaco luego de advertir que el niño, mientras jugaba en la vía pública, tenía en su boca un envoltorio con una sustancia blanca que había encontrado sobre una vereda. Ante el temor de una posible ingesta, la mujer acudió de inmediato al centro de salud para conocer qué había consumido el menor y descartar riesgos para su salud.

La situación activó el protocolo correspondiente y desde el hospital se dio aviso al Ministerio Público Fiscal y a la sección Drogas Ilegales. Personal especializado se presentó en el lugar y realizó el análisis preliminar del material que la madre entregó voluntariamente al personal de enfermería.

El resultado confirmó que la sustancia encontrada era cocaína.

A partir de ese hallazgo, la causa pasó a tener competencia federal debido a la naturaleza del material secuestrado. En esta nueva instancia, la investigación ya no está centrada únicamente en el episodio sanitario sino en reconstruir cómo llegó esa droga a la vía pública y quién la dejó en el lugar donde el pequeño la encontró mientras jugaba.

En paralelo, el niño recibió asistencia médica y posteriormente fue derivado al hospital Guillermo Rawson, donde se le practicaron estudios pediátricos y un examen toxicológico. El resultado fue negativo, descartándose que hubiera ingerido cocaína, marihuana u otro estupefaciente.

Fuentes judiciales indicaron además que el Ministerio Público solicitará la intervención del asesor de niñas, niños y adolescentes y del fuero de Familia. No obstante, hasta el momento no se detectaron situaciones de vulneración de derechos ni motivos que justificaran medidas de restricción respecto de su entorno familiar. Mientras el menor permanece bajo el cuidado de su madre, la Justicia Federal avanza ahora en la tarea de identificar al responsable de la cocaína encontrada en plena vía pública.