En el marco del lanzamiento de la colecta anual, Cáritas San Juan confirmó un despliegue sin precedentes para este 6 y 7 de junio. La institución contará con la participación activa de más de 2.500 voluntarios, quienes serán los encargados de llevar el mensaje solidario a cada rincón de la provincia, recorriendo capillas, parroquias y colegios.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Alejandro Quiroga, presidente de la institución, resaltó el valor humano detrás de esta cifra: "Los voluntarios son muchos y la verdad que estamos muy felices de poder contar con ese número". Este equipo de trabajo será el motor principal para recaudar fondos destinados a programas de asistencia integral que abarcan desde la primera infancia hasta el acompañamiento de nuestros abuelos y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Las donMás de 2500 voluntarios trabajarán para el fin solidario. FOTO ALEJANDRO LÓPEZ // DIARIO HUARPE.

Quiroga enfatizó que la colecta no solo se limitará a la presencia física de los colaboradores en las calles, sino que también integrará canales digitales para facilitar la colaboración. Los tradicionales sobres con la leyenda azul estarán disponibles en cada comunidad, mientras que la virtualidad jugará un rol clave a través de los alias publicados en las redes sociales de Cáritas (Facebook e Instagram), permitiendo donaciones mediante billeteras virtuales como Mercado Pago.

El presidente de la institución celebró además el recambio generacional que se observa en el voluntariado: "La solidaridad, esa semilla, va prendiendo, sobre todo en los más jóvenes. Esta generosidad, este ocuparse del otro y esa proximidad que tenemos desde la iglesia hace que chicos muy jóvenes comiencen a ser voluntarios de Cáritas, y eso nos llena de alegría".

Durante el primer fin de semana de junio, estos voluntarios trabajarán durante toda la jornada para asegurar que la obra de Cáritas continúe brindando respuesta a los sectores más frágiles de la provincia. La invitación está abierta a toda la comunidad sanjuanina para sumarse a este esfuerzo colectivo que busca, una vez más, transformar la generosidad en acciones concretas para quienes más lo necesitan.