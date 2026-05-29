La Justicia avanzó este jueves con un allanamiento en el Hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires para reunir pruebas sobre un hecho que conmociona al sistema de salud. La investigación intenta esclarecer si una paciente con problemas de salud mental desconectó el respirador mecánico de un hombre internado, quien murió minutos después.

La víctima fue identificada como Juan Ignacio Sequeiras, de 67 años, quien permanecía internado por una neumonía bilateral y otras complicaciones de salud. Según relataron sus familiares, el paciente se encontraba estable y había recibido un parte médico alentador pocas horas antes de sufrir una repentina descompensación.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el episodio ocurrió el viernes 22 de mayo en un sector de terapia intermedia del hospital. Una mujer que recibía atención en el área de salud mental habría recorrido varios metros dentro del establecimiento hasta ingresar a la habitación donde estaba internado Sequeiras.

Cuando comenzaron a sonar las alarmas de los equipos médicos, enfermeros y médicos acudieron rápidamente al lugar. Según denunciaron familiares y trabajadores del hospital, encontraron a la mujer junto a la cama del paciente y observaron que el sistema de asistencia respiratoria había sido desconectado. Los profesionales intentaron reanimar al hombre durante varios minutos, pero finalmente falleció.

A raíz de la denuncia, la Justicia ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el allanamiento al centro de salud para secuestrar registros, cámaras de seguridad, documentación interna y otros elementos que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido. La investigación busca determinar si existió una relación directa entre el ingreso de la paciente a la habitación y la muerte del hombre.

Desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron que se iniciaron actuaciones administrativas internas para analizar el episodio. Además, señalaron que se verificó la presencia de una persona ajena al equipo médico dentro del área de terapia, aunque remarcaron que aún no está establecida oficialmente su responsabilidad en el desenlace fatal.

El caso también reavivó denuncias de trabajadores del hospital sobre presuntas falencias de seguridad y falta de personal. Representantes gremiales sostuvieron que existen problemas estructurales que dificultan el control de accesos y la atención de pacientes de alta complejidad en determinadas áreas del establecimiento.

Mientras tanto, la familia de Sequeiras exige respuestas y espera los resultados de las pericias judiciales. El cuerpo del hombre permaneció varios días bajo análisis forense y la causa continúa abierta para determinar si hubo negligencia, fallas de seguridad o la posible comisión de un delito.