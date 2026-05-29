El riesgo país argentino volvió a mostrar una fuerte baja y se consolidó por debajo de la barrera de los 500 puntos básicos, en una señal positiva para el Gobierno y los mercados financieros. El índice elaborado por JP Morgan se ubicó este viernes en 488 unidades, acercándose a los valores mínimos registrados en lo que va del año.

La caída del indicador estuvo impulsada principalmente por una nueva suba de los bonos soberanos argentinos en dólares, que acumulan varias jornadas consecutivas de recuperación tanto en el mercado local como en el exterior. Los títulos Globales y Bonares llegaron a tocar sus precios más altos en cuatro meses.

Especialistas del mercado consideran que la mejora refleja una mayor confianza de los inversores sobre la capacidad del Gobierno para sostener el programa económico y afrontar los compromisos de deuda de los próximos años. Además, influyó positivamente el alivio financiero otorgado por el Fondo Monetario Internacional en la última revisión técnica del acuerdo vigente.

El riesgo país mide el sobrecosto que debe pagar la Argentina para endeudarse respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más bajo es el indicador, mejores son las condiciones de financiamiento para el país en los mercados internacionales.

Según analistas financieros, perforar el piso de los 500 puntos representa un dato simbólicamente importante, ya que no ocurría de manera sostenida desde principios de año. Incluso algunos informes señalaron que el índice alcanzó su menor nivel desde fines de enero.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraron comportamiento positivo, especialmente en el sector bancario y energético. Entre las compañías con mayores subas aparecieron Banco Macro, Telecom y Tenaris, mientras que el índice S&P Merval avanzó tanto en pesos como en dólares.

La mejora financiera se produce además en medio de expectativas del mercado respecto de una eventual reapertura del crédito internacional para la Argentina. Algunos economistas consideran que un riesgo país cercano a la zona de 400 o 450 puntos permitiría al país volver a emitir deuda en condiciones más accesibles.

Sin embargo, desde el Ministerio de Economía aclararon en distintas oportunidades que, por ahora, el Gobierno no planea regresar a los mercados internacionales durante 2026 y que prioriza otras alternativas de financiamiento consideradas más convenientes.

Mientras tanto, los mercados seguirán atentos a la evolución de variables clave como la inflación, las reservas del Banco Central, el acuerdo con el FMI y el contexto internacional, factores que continúan condicionando el comportamiento de los activos argentinos.